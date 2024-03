Jak dlouhou softwarovou podporu má Galaxy A55 a Galaxy A35 ve srovnání s konkurencí?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Dvojice novinek Galaxy A35 a Galaxy A55 navazuje na přednosti předešlých generací, ale zároveň přináší několik vylepšení. V případě Galaxy A55 se jedná například o prémiový hliníkový rámeček, u Galaxy A35 lze zmínit zase moderní průstřel v displeji či vylepšenou fotovýbavu. Důležitým kritériem při pořízení nového smartphonu je však i délka softwarové podpory. Jaká je v případě těchto dvou modelů a co na to konkurence?

Softwarová podpora, kterou by mohly závidět i vlajkové telefony

Samsung si v posledních letech dává velmi záležet na kvalitní softwarové podpoře. Zatímco u vlajkové řady Galaxy S24 představil prodlouženou softwarovou podporu po dobu 7 let, čímž dohnal Pixely 8, u Galaxy A35 a Galaxy A55 si zachovává velmi solidní garanci 4 velkých aktualizací. V praxi to znamená, že se dočkají Androidu 18, který by měl podle dosavadních zvyklostí dorazit v roce 2027. Výrobce dále slibuje 5 let bezpečnostních aktualizací od uvedení na trh, tj. do března 2029 by měly mít oba smartphony aktuální zabezpečení.

Porovnání s konkurencí

Pokud pro vás hraje při výběru nového smartphonu zásadní roli právě délka softwarové podpory, budete se zřejmě rozhodovat mezi různými modely a značkami výrobců. Níže jsme vybrali několik cenově podobných alternativ k Galaxy A35 a Galaxy A55 a uvedli jejich délku (garantované) softwarové podpory. Pochopitelně je na trhu velké množství smartphonů, které jim mohou rovněž konkurovat.

Nothing Phone (2a)

Stylovou alternativou k Galaxy A35 rozhodně patří nedávno představený Nothing Phone (2a), zaměříme-li se čistě na délku softwarové podpory, má však Galaxy A35 jasně navrch. Nothing Phone (2a) dorazil s operačním systémem Android 14 a výrobce u něj garantuje tři roky velkých aktualizací OS až na Android 17 a 4 roky bezpečnostních aktualizací, tj. do března 2028.

Motorola Edge 40 Neo

Alternativou pro Galaxy A35 může být rovněž Motorola Edge 40 Neo, která dorazila ke konci loňského roku s Androidem 13 a výrobce u ní garantoval dvě velké aktualizace OS (tj. na Android 15) a tři roky bezpečnostních záplat, tj. do září 2026.

Redmi Note 13 Pro+

Stylová novinka, Redmi Note 13 Pro+, jež se chlubí 200Mpx hlavním snímačem, dorazila s již starším Androidem 13. Výrobce slibuje tři velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat, což znamená garanci alespoň Androidu 16 a bezpečnostních záplat do února 2028.

Google Pixel 7a

Pokud hledáte podporu přímo od tvůrců Androidu, mohl by vás zaujmout Pixel 7a, který byl představen v květnu loňského roku ještě s Androidem 13. U tohoto modelu výrobce garantuje nejnovější OS alespoň do května 2026, což znamená, že by se na něj měl dostat Android 16.

Na stránkách google.com se uvádí, že se jedná o minimální délku podpory (což se samozřejmě může týkat i ostatních smartphonů). I přesto ovšem podpora oproti Galaxy A55 pokulhává, a to i v oblasti bezpečnostních aktualizací, které má Pixel 7a garantované „jen“ do května 2028.

