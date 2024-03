Samsung Galaxy A35 přichází s 5letou podporou a 5 000mAh baterií

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Kromě Galaxy A55 Samsung uvedl také zástupce nižší trojkové řady s označením Galaxy A35. Novinka těží z výkonu 5nm čipsetu, navrch má 6,6" 120Hz displej i velkou baterii. Čím dalším se pokusí zaujmout a jak Galaxy A35 hodnotím?

Samsung Galaxy A55 a A35 – první dojmy

Plast, sklo a odolnost

Zatímco Galaxy A55 nově využívá hliníkový rámeček, Galaxy A35 zůstal věrný plastu. Přesto jsou si mobily v lecčem podobné. Jedná se například o Key Island, tedy vystouplé místo, v němž najdeme vypínací tlačítko i kolébku ovládání hlasitosti, stejná jsou však i záda. Zde můžeme spatřit trojici objektivů a ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus, jež výrobce nasadil také na čelní stranu. Co se velikosti týče, zařízení má rozměry 161,7 × 78 × 8,2 mm a váží 209 gramů, tedy o 4 gramy méně než Galaxy A55.

Byla to právě řada Galaxy A, která inspirovala i ostatní výrobce, aby se i v nižších cenových třídách více soustředili na zvýšenou odolnost. Nepřekvapí tak, že Galaxy A35 si zachovává takřka vlajkovou odolnost IP67, což znamená, že telefon odolá vodě i prachu a zvládne být ponořen po dobu až 30 minut v max. hloubce 1 metru.

Telefon bude nabízen ve čtyřech barevných provedeních (modrá, modro-černá, fialová a žlutá) a designově je s výjimkou materiálu rámečku shodný s Galaxy A55. To se vztahuje i na ploché rámečky, takže lze Galaxy A35 s trochou trpělivosti postavit na spodní hranu.

Displej s moderním průstřelem a 5nm Exynos

Galaxy A35 si mezigeneračně polepšil v oblasti displeje, který má nyní průstřel namísto kapkovitého výřezu. Rovněž parametrově se jedná o Super AMOLED obrazovku shodnou s Galaxy A55, která nabídne maximální jas až 1 000 nitů, Full HD+ rozlišení a schopnost vykreslit až 120 Hz. Uživatelé přitom mohou obnovovací frekvenci ponechat na automatice, případně zvolit 60/120 Hz. Obrazovka chráněná již zmíněným Glass Victus je na první pohled dostatečně jasná i jemná, škoda jen širších rámečků, které jsou však snáz ospravedlnitelné než u Galaxy A55.

Výrobce se tentokrát rovněž rozhodl využít vlastní čipset Exynos, a to loňský 5nm model Exynos 1380. Společnost mu dělá 6 až 8 GB RAM v kombinaci se 128 až 256GB úložištěm. Vítanou předností je pak podpora paměťových karet microSD o velikosti až 1 TB, které dnes nejsou standardem ani u levnějších zařízení. Podobně jako u Galaxy A55 se i v tomto případě Samsung zaměřil také na chlazení, jež má být o 74 % větší, telefon by se tak neměl zahřívat, o čemž se přesvědčíme v testu. Integrovaná baterie o kapacitě 5 000 mAh pak podporuje max. 25W nabíjení, pomocí něhož lze doplnit během půl hodiny 50 % kapacity a plné nabití má dle výrobce trvat 82 minut.

Dlouhá podpora a 50Mpx fotoaparát

Kromě odolnosti IP67 telefon boduje rovněž dlouhou softwarovou podporou. To se může pochlubit garancí 4 velkých aktualizací OS a 5 let bezpečnostních updatů. V praxi to tak znamená, že telefon obdrží Android 18, neboť na trh dorazí s Androidem 14 a aktuální nadstavbou One UI 6.1.

Potenciální zájemce se však novinka pokusí oslovit rovněž fotovýbavou. Hlavním snímačem je v tomto případě 50Mpx senzor o velikosti 1/1,96" (výsledná velikost pixelů tak činí 0,8 mikrometru) s podporou optické stabilizace. Ten doplňuje 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, 5Mpx makro senzor a 13Mpx selfie kamerka.

Hlavním snímačem je 50Mpx senzor o velikosti 1/1,96".

Novinkou je možnost záznamu 4K videa s adaptivní VDIS stabilizací, ale také záznam 12bitového Super HDR videa či využití technologie čtyřnásobného multi-readoutu pro zachycení jasnějších a čistších nočních snímků s minimem šumu.

Cena a dostupnost

Novinku je na českém trhu možné objednat již od dnešního dne (11. března) za 9 499 Kč (379 eur) u verze se 128GB úložištěm a 6 GB RAM, respektive 10 999 Kč (449 eur) za 256GB provedení s 8 GB RAM. První telefony dorazí k zákazníkům již 15. března a jako vždy běží i promo akce s možností získat zdarma náramek Galaxy Fit3.

