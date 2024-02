Pokud hledáte cenově dostupný smartphone s obřím úložištěm, povedenou obrazovkou, dostatkem výkonu a v neposlední řadě extrémně výkonným nabíjením, nabízí se novinka Redmi Note 13 Pro+. Povedlo se výrobce i tentokrát namíchat chutný koktejl funkcí a vlastností za zajímavou cenu?

Nové řadě Redmi Note 13 vévodí model s označením Redmi Note 13 Pro+ s výbavou zahrnující 200Mpx snímač, nový 2,5D zaoblený displej či výkonný čipset. Jak se mu vedlo v testu a dokáže zaujmout?

Redmi Note 13 Pro+ je dostupný telefon s vlajkovými kvalitami (RECENZE)

Obsah balení: se vším všudy

Bílá krabička Redmi Note 13 Pro+ vás rozhodně nezklame, pokud jste zastánci „plnotučného“ obsahu balení. Uvnitř na majitele konkrétně čeká telefon, silikonové ochranné pouzdro (tentokrát černé barvy, nikoliv průhledné), USB-C/USB-A kabel a 120W adaptér.

Líbilo se nám kompletní obsah balení

Konstrukční zpracování: pastelové barvy a plast, co vypadá jako kov

Redmi Note 13 Pro+ se designově velmi povedl a popravdě působí na danou třídu i hodnotněji, než je zvykem. Speciální zmínku si zaslouží například rámečky, které s ohledem na absenci anténních předělů evidentně nejsou kovové, přestože tak působí a dost pravděpodobně se jedná alespoň o nějaký kompozitní materiál, nikoliv čirý plast. Další pochvalu si novinka zaslouží za kvalitní zpracování i příjemně rozloženou hmotnost, která telefonu dodává na prémiovosti. V neposlední řadě lze pochválit i slušnou haptickou odezvu či snadno nahmatatelné vypínací tlačítko i kolébku ovládání hlasitosti.

Redmi Note 13 Pro+ padne velmi příjemně do dlaně, za což vděčíme zaoblení, které je patrné nejen u displeje, ale také na zádech. Ta jsou mimochodem skleněná a tvoří je matice několika pastelových barev. Osobně se mi design velmi líbí, stejně jako fakt, že fotomoduly vystupují přímo ze zad a nejsou ještě v samostatném fotomodulu. Záda pak poměrně dobře odolávají otiskům, což je rovněž chvalitebné, největší pochvalu si však novinka zaslouží za vlajkovou odolnost dle IP68. Vespod se pak nachází slot pro dvě nanoSIM s možností doplnění eSIM, nikoliv však již paměťovou kartu.

Líbilo se nám povedený design s líbivými zády

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost dle IP68

příjemně se drží i po delší dobu

slušná haptická odezva

Displej: 2,5D zaoblení i podpora Dolby Vision

Povedený je také displej. Výrobce konkrétně vsadil na velký 6,67" 120Hz AMOLED panel s maximálním jasem až 1 800 nitů, podporou Dolby Vision i HDR a vysokou jemností 446 PPI. Pokud by vám to bylo málo, možná vás potěší také prémiové odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus, někoho by naopak mohla zklamat absence klasického režimu Always-On. Ten zde sice je, avšak pouze v podobě max. 10sekundového rozsvícení po vypnutí displeje.

Obrazovka jako taková je již s výroby chráněná fólií a 2,5D zaoblení je velmi příjemné například pro používání gest. Stěžovat si nemohu ani na optickou čtečku otisků prstů, která je pohotová a během používání vždy spolehlivě rozpoznala naskenovaný prst.

Líbilo se nám kvalitní 2,5D AMOLED panel

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám zbytečně omezený Always-On režim

Zvuk: stereo na palubě

Redmi Note 13 Pro+ nabídne zcela dostačující zvukovou kvalitu během telefonních hovorů, ale také v rámci hlasitého přehrávání hudby. Tuto funkci zastane dvojice reproduktorů nahoře a dole, které zajistí dostatečnou max. hlasitost, ale i slušnou zvukovou kvalitu.

Líbilo se nám slušně hrající stereo reproduktory

Výkon hardwaru: více než dostačující

Velkým mezigeneračním vylepšením je u nového modelu rovněž čipset, kterým je 4nm Mediatek Dimensity 7200 Ultra. Použitý hardware má v kombinaci s testovanými 12 GB RAM dostatek výkonu nejen na hraní náročnějších her, ale pochopitelně i běžný multitasking. Ostatně velmi solidní výkon potvrzují i naměřené hodnoty v různých benchmarcích, přičemž se nemusíte obávat ani nadměrného zahřívání. Testovaná verze je pak osazena velmi štědrým 512GB úložištěm typu UFS 4.0, tudíž si nelze stěžovat na chybějící slot pro paměťové karty.

Líbilo se nám dostatek výkonu i pro náročnější

přítomnost 512GB úložiště

Výdrž baterie: návykově rychlé nabíjení

Velkou devizou tohoto modelu je rovněž podpora extrémně rychlého 120W nabíjení. S dodávaným adaptérem jsem tak byl schopen nabít zcela vybitý smartphone zhruba za 24 minut, což je fantastická hodnota s ohledem na daný segment/cenu. Ovšem ani výdrží Redmi Note 13 Pro+ rozhodně nezklame, neboť se chlubí 5 000mAh baterií, s níž zvládne bez problémů 1,5 až 2 dny používání. Pochopitelně za to vděčí také úspornému čipsetu, který je energeticky efektivní. Drobnou výtku lze mít tak snad jen k absenci bezdrátového nabíjení, osobně to však vzhledem k přítomnosti 120W doplňování energie nevnímám za zásadní nedostatek.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

extrémně rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora bezdrátového nabíjení

Konektivita: vše potřebné k vašim službám

Redmi Note 13 Pro+ podporuje Bluetooth 5.3, NFC, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS i Wi-Fi 6, nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 200Mpx snímač v hlavní roli

Výrobce se u tohoto modelu rozhodl vsadit na 200Mpx senzor s clonou f/1.7 o fyzických rozměrech 1/1,4". Chvalitebné rozhodně je, že disponuje optickou stabilizací i dobře fungujícím vícesměrovým PDAF ostřením. Pořízené snímky mají zpravidla pěkné barevné naladění, jsou dostatečně detailní a za dobrého světla mohou vypadat skutečně velmi dobře.

Zdržím-li se komentáře nad zbytečným 2Mpx makro senzorem, najdeme ve výbavě dále 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Ten si za dobrých světelných podmínek rovněž vede obstojně a má i slušný 120stupňový rozsah. Za zhoršeného světla je však patrný nedostatek detailů a někomu se rovněž nemusí líbit poměrně výrazné zaoblení u okrajů. Zkrátka je potřeba na fotovýbavu nahlížet optikou, že výrobce investoval prostředky do primárního senzoru a zbytek hraje trochu druhotnou roli.

Redmi Note 13 Pro+ 4K 30 FPS

Redmi Note 13 Pro+ Full HD 30 FPS

16Mpx selfie kamerka by měla splnit nároky průměrného (tj. nepříliš náročného uživatele), stejně tak potěší podpora záznamu ve 4K s až 30 FPS na hlavní snímač či pěkně responzivní aplikace.

Líbilo se nám solidní hlavní snímač

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx senzor a spíše slabší ultraširokoúhlý objektiv

Software: solidní podpora

Redmi Note 13 Pro+ dorazil s globální verzí MIUI 14 a již starším Androidem 13. Výrobce nicméně slibuje tři velké aktualizace OS a 4 roky bezpečnostních záplat, což znamená garanci alespoň Androidu 16, a to na danou cenu není vyloženě špatné. Prostředí MIUI během používání běhalo bez jakýchkoliv problémů a spoustě uživatelům může vyhovovat nepřeberné množství různých nastavení. Jiným se však nemusí zamlouvat pestrobarevnost, množství bloatwaru či reklamy, na které občas narazíte (viz screenshot z aplikace Optimalizace). Do budoucna by se měl na telefonu objevit rovněž systém HyperOS, ačkoliv zatím není jasné, kdy se tak přesně stane. Pozitivní je však přítomnost lednových bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám rozumná délka podpory

lednové bezpečnostní záplaty

Nelíbilo se nám telefon dorazil na trh s Androidem 13 + bloatware a reklamy

Zhodnocení

Redmi Note 13 Pro+ je za mě povedeným zástupcem (nižší) střední třídy, který vám neudělá díru do kapsy, přesto má v mnoha ohledech vlajkovou výbavu. Za zmínku stojí odolnost dle IP68, kvalitní 2,5D AMOLED displej, 120W nabíjení s velkou baterií či výkonný čipset a 512GB úložiště. Méně pak potěší zbytečný 2Mpx senzor či fakt, že telefon dorazil na trh s již starším Androidem 13.

