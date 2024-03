Nový král střední třídy? Samsung Galaxy A55 má kovové rámečky a 4nm čipset

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung se nesnaží zabodovat pouze vlajkovou řadou Galaxy S či širokým portfoliem skládaček, ale také cenově dostupnějšími smartphony z řady Galaxy A. V tomto segmentu pak dlouhodobě kraluje trojková a pětková série, které jihokorejský výrobce právě aktualizoval. Jaké jsou první dojmy z lépe vybaveného Galaxy A55 a co nového přináší?

Samsung Galaxy A55 a A35 – první dojmy

Hliníkový rámeček a skleněná záda

U telefonů v cenovém segmentu těsně nad úrovní 10 tisíc korun (tedy ve střední třídě) jsme zvyklí na jasnou převahu plastu, Samsung se však tentokrát rozhodl vybavit Galaxy A55 hliníkovým rámečkem. Kovový rám je přitom relativně plochý (zařízení lze tak při troše snahy i postavit na spodní stranu) a doplňují jej nutné plastové anténní předěly. Tím však jihokorejský výrobce nekončí, neboť implementoval i prvek, jenž označuje jako Key Island. Ten představuje mírně vystouplou oblast, v níž najdeme kolébku hlasitosti i vypínací tlačítko. Key Island tak můžete velmi snadno a rychle nahmatat i poslepu, i když si sám nejsem jistý tím, jestli by nebylo vhodnější běžnější řešení, kdy je prostor s tlačítky spíše mírně pod úrovní okolního rámečku než nad ním. Designově se však rozhodně jedná o zajímavý prvek.

Samsung Galaxy A55 však kromě hliníkového rámečku spoléhá rovněž na ještě donedávna vlajkové ochranné sklo společnosti Corning, kterým je Gorilla Glass Victus, jež najdeme na zádech i displeji. Obrazovka se chlubí 6,6" uhlopříčkou (což znamená, že je o 0,2" mezigeneračně větší), technologií Super AMOLED i až 120Hz obnovovací frekvencí, kterou si zařízení umí regulovat mezi 60/120 Hz (avšak žádnou hodnotou mezi). Co se týče čtečky otisků prstů, jedná se o optický senzor přímo v obrazovce, což ocení také leváci, kterým by se při rozměrech zařízení 161,1 × 77,4 × 8,2 mm (a hmotnosti 213 g) mohla čtečka v oblasti Key Island poměrně obtížně nahmatat.

Jistě vás nepřekvapí ani implementace klasického průstřelu pro 32Mpx selfie kameru. Osobně bych ocenil pouze tenčí rámečky kolem displeje s jasem až 1 000 nitů, které by lépe doplňovaly hodnotný hliníkový rám telefonu a skleněná záda. Výtek naopak nelze mít k plně dostačující odolnosti dle IP67, takže si novinka poradí s vodou i prachem.

Podpora eSIM i paměťové karty

Pokud nedáte dopustit na paměťové karty, jistě vás potěší, že Galaxy A55 stále podporuje microSD o kapacitě až 1 TB, které se vkládají do hybridního slotu pro SIM. Uživatelé tak mohou buď využívat dvě nanoSIM, či kombinaci jedné nanoSIM a jedné paměťové karty, avšak i v takovém případě mohou mít v telefonu hned dvě SIM karty díky podpoře eSIM. Kromě paměťových karet pak zůstává zachována také dlouhá softwarová podpora, což znamená 4 velké aktualizace OS a 5 let bezpečnostních záplat. Vzhledem k tomu, že novinka dorazí s Androidem 14 a nadstavbou One UI 6.1, se tak uživatelé dočkají až Androidu 18.

Výkon obstarává 4nm Exynos 1480, jenž má výkonnější CPU i GPU ve srovnání s Exynosem 1380, ale také je podle výrobce energeticky efektivnější. Galaxy A55 tak má i navzdory stejně velké 5 000mAh baterii zvládnout více hodin přehrávání videa dle interních testů, kdy Samsung naměřil 28 hodin. Osobně jsem zvědavý také na nové chlazení, které je o 74 % větší a využívá tzv. odpařovací komoru.

Co se nabíjení týče, zůstalo vše při starém a maximem je 25 W. V environmentálním balení se pak nachází zařízení v papírové fólii a USB-C/USB-C kabel. Výrobce udává schopnost doplnit 52 % energie za 30 minut a plné nabití za 84 minut, což určitě ověříme během testu. Kapacita RAM činí vždy 8 GB, ať už zvolíte 128/256GB provedení.

50Mpx snímač v hlavní roli

Důležitou roli hraje nepochybně také fotovýbava, která se kromě již zmíněné 32Mpx selfie kamery skládá z 12Mpx ultraširokoúhlého objektivu (f/2.2), 5Mpx makro snímače (f/2.4) a 50Mpx primárního senzoru. Ten nabídne OIS, automatické ostření a clonu f/1.8, má fyzické rozměry 1/1,56" a velikost pixelů 1 mikrometr při využití nativního rozlišení 50 Mpx.

Novinkou je pak 4× multi-readout, který má u nočních fotografií zajistit minimum šumu, stejně jako podpora 12bitového videa (tj. se záznamem 68 miliard barev). Kromě optické stabilizace je k dispozici rovněž adaptivní VDIS stabilizace u natáčení 4K videa, což tato řada dříve nenabízela, stejně jako duální záznam videa, tedy možnost souběžně nahrávat z přední i zadní kamery.

Cena a dostupnost

Novinku bude na českém trhu možné objednat v těchto barvách: modrá, modro-černá, fialová či žlutá, a to již od dnešního dne (11. března) za 11 999 Kč (479 eur) u verze se 128GB úložištěm, respektive 12 999 Kč (529 eur) za 256GB provedení. První telefony dorazí k zákazníkům již 15. března a jako vždy běží i promo akce s možností získat zdarma sluchátka Galaxy Buds FE.

