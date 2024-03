Vyplatí se Samsung Galaxy A55, nebo nepatrně dražší Galaxy S23 FE?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Nabídka telefonů je dnes velice bohatá. Každá novinka se proto okamžitě střetává s mnohou konkurencí, avšak není výjimkou ani to, že si navzájem konkurují i mobily z jedné stáje, jinými slovy od jednoho výrobce. Taková situace aktuálně nastala u Samsungu, a to navzdory tomu, že jihokorejský výrobce své portfolio nepřeplácává nekonečným zástupem mírně se lišících novinek. Aktuálně se totiž výrobci v rámci pomezí vyšší střední a vyšší třídy sešly modely Galaxy A55 a Galaxy S23 FE. Cenově si jsou blízko, vyvstává tudíž otázka, který vybrat? Je lepší mladší Galaxy A55, nebo nepatrně dražší Galaxy S23 FE?

Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy S23 FE Rozměry 161,1 × 77,4 × 8,2 mm 158 × 76,5 × 8,2 mm Hmotnost 213 g 209 g Displej AMOLED, 6,6"; 120 Hz AMOLED, 6,4"; 120 Hz Ochrana displeje Gorilla Glass Victus Gorilla Glass 5 Zvýšená odolnost IP67 IP68 Procesor Exynos 1480 Exynos 2200 Interní paměť 128 / 256 GB 128 / 256 GB Paměťové karty ano ne Hlavní fotoaparát 50 Mpx, f/1,8, OIS 50 Mpx, f/1,8, OIS Ultraširoko. fotoaparát 12 Mpx, f/2,2, 123˚ 12 Mpx, f/2,2, 123˚ Teleobjektiv ne 8 Mpx, f/2,4, OIS, 3x zoom Makro objektiv 5 Mpx, f/2.4 ne Čelní fotoaparát 32 Mpx, f/2.2 10 Mpx, f/2.4 Baterie 5 000 mAh 4 500 mAh Drátové nabíjení ano, 25 W ano, 25 W Bezdrátové nabíjení ne ano, 15 W Prostředí Android 14, One UI 6 Android 14, One UI 6 Režim DeX ne ano Cena od 11 999 Kč od 14 999 Kč

Vzhled a konstrukce

Vzhledově si jsou velmi podobné, odlišnosti najdete na bocích, kde má Galaxy A55 zvýrazněná tlačítka na pravé straně. Rozměry hrají ve prospěch Galaxy S23 FE, avšak jen velmi nepatrně. Hmotnost je pak takřka shodná. Potěší, že konstrukce je kovová a záda skleněná, v tomto ohledu si nemají stájoví konkurenti co závidět. Obdobná je i odolnost proti vodě a prachu, avšak Galaxy S23 FE má stupeň krytí IP68, oproti IP67 u Galaxy A55.

Displej

V tomto ohledu panuje vzácná shoda, kdy máte k dispozici AMOLED panel s jemným rozlišením a až 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí samozřejmě ani praktická funkce Always-On. Ochranné sklíčko je paradoxně lepší u Galaxy A55, avšak nejde o propastný rozdíl.

Výkon a paměť

V oblasti hardwaru už se naplno projeví příslušnost Galaxy S23 FE spíše k vlajkovým modelům, kdy má výrazně výkonnější procesor. Základní paměť se 128 GB má však stejnou, totéž platí o možnosti zvolit variantu s dvojnásobným úložištěm. Pouze Galaxy A55 však nabídne ještě i slot pro paměťovou kartu.

Fotoaparáty

Příklon k lépe vybaveným mobilům dokazuje Galaxy S23 FE také v oblasti fotoaparátů, ačkoliv třeba hlavní a ultraširokoúhlý objektiv jsou papírově stejné. Model S23 FE však nabízí teleobjektiv s trojnásobným bezztrátovým zoomem, který Galaxy A55 nemá. Jeho makro objektiv situaci příliš nezachrání. Misky vah může naklonit snad jen čelní fotoaparát. Pakliže chcete co nejlepší selfies, bude o něco lepší Galaxy A55 s 32megapixelovým rozlišením.

Baterie a nabíjení

U baterie je na tom nepatrně lépe Galaxy A55 s větší 5 000mAh baterií. V praxi je však výdrž spíše velmi podobná. Drátové nabíjení je identické, a to maximálně 25 W. Ani v jednom případě tak nezaujme. Jenže do hry vstupuje bezdrátové nabíjení, to má již jen Galaxy S23 FE.

Prostředí

Jelikož jde o stájové kolegy, nepřekvapí identické prostředí Android 14 a nadstavba One UI 6. Podpora bude dostatečně dlouhá a potrvá minimálně 4 roky. Nepatrně delší by měla být u Galaxy A55, a to díky tomu, že je o něco novější. Trumf však má stejně v rukávu Galaxy S23 FE, neboť podporuje režim DeX, tedy desktopový režim na externím monitoru.

Cena

Vycházíme z oficiálních ceb od Samsungu. V základu vyjde Galaxy A55 na 11 999 Kč, Galaxy S23 FE stojí 14 999 Kč, rozdíl jsou tři tisíce korun. To už není tak velká propast, pakliže se rozhodujete kupovat telefon za cca 12 tisíc korun. Zejména s ohledem na to, že vám Galaxy S23 FE nabídne výkonnější procesor, teleobjektiv a bezdrátové nabíjení. Tedy výrazně lepší výbavu.

