Nothing Phone (2a) oficiálně: skvělé funkce a jen stěží uvěřitelná cena

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Po průtazích Nothing konečně ukázal svůj nejnovější smartphone, který se cenou řadí do nižší střední třídy, model Phone (2a). Ten jsme si mohli už před týdnem prohlédnout v rámci separátní akce na veletrhu MWC 2024 v Barceloně, ovšem pouze za plexisklem. Design nás tedy nijak nepřekvapil, specifikace se ovšem dozvídáme až nyní v rámci oficiálního představení.

Srovnání všech modelů značky Nothing

Phone (1) Phone (2) Phone (2a) Rozměry 159,2 × 75,8 × 8,3 mm 162,1 × 76,4 × 8,6 mm 161,7 × 76,3 × 8,6 mm Hmotnost 193,5 g 201 g 190 g Úhlopříčka displeje 6,55" 6,7" 6,7" Rozlišení displeje 2 400 × 1 080 px 2 412 × 1 080 px 2 412 × 1 084 px Technologie zobrazení OLED OLED OLED Hlavní fotoaparát 50 Mpx, f/1,9 50 Mpx, f/1,9 50 Mpx, f/1,9 Širokoúhlý fotoaparát 50 Mpx, f/2,2 50 Mpx, f/2,2 50 Mpx, f/2,2 Obnovovací frekvence 120 Hz 120 Hz 120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 778G+ (6 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ (4 nm) Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) Kapacita baterie 4 500 mAh, 33 W 4 700 mAh, 45 W 5 000 mAh, 45 W Bezdrátové nabíjení 15 W, 5 W reverzní 15 W, 5 W reverzní ne Aktuální cena od 8 999 Kč (8+128 GB) od 15 699 Kč (12+256 GB) 7 999 Kč (8+128 GB), 8 999 Kč (12+256 GB)

Design: hliník zůstává, „oči“ lákají

Dobrou zprávou je, že i přes nižší cenu Nothing u modelu Phone (2a) stále zachoval hliníkový rámeček, a to navzdory původním obavám. Zadní strana je pak plastová a opět částečně průhledná – mnohé jistě zaujme provedení zadních fotoaparátů, které rozestavěním připomínají oči, pod průhlednými zády se pak nachází Glyph, tedy světelný a uživatelsky přizpůsobitelný systém s LED.

Nový Nothing Phone (2a) půjde pořídit ve třech barvách: černé, bílé a „mléčně“ bílé.

Funkce: více, než byste čekali

Nothing Phone (2a) lze předobjednat za 7 999 Kč, což je velmi lákavé, zvláště s přihlédnutím na výbavu. Pohání jej totiž 4nm procesor Mediatek Dimensity 7200 Pro, v základu se můžete těšit na 8GB RAM a 128GB úložiště, za příplatek ve výši tisíce korun získáte 12 GB RAM a 256GB úložiště, v obou případech bez podpory paměťových karet. Díky technologii RAM Booster lze paměť RAM „uměle“ navýšit až na 20 GB.

Potěší také rozměrný 6,7" AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, špičkový jas činí 1 300 nitů. O dostatečnou výdrž se bude starat baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 45W drátového nabíjení, kdy polovinu kapacity baterie získáte za 20 minut. Jedná se tak o vůbec největší akumulátor, který se ve smartphonech Nothing Phone nachází. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí, pokud se bez něj neobejdete, můžete si stále zakoupit první generaci Nothing Phonu (1), avšak smířit se musíte s menším displejem, nižší kapacitou baterie a starším procesorem.

Nothing nešetřil ani na fotoaparátech, na zadní straně je sestava hlavního a ultraširokoúhlého snímače, oba nabízí 50 Mpx, přičemž světelnost hlavního snímače činí f/1,9, ultraširokoúhlého pak f/2,2. Zaujme rovněž fakt, že senzor selfie kamery s rozlišením 32 Mpx je identický s tím, který nabízí Nothing Phone (2).

Ani Nothing nechce stát mimo aktuální „hype“ v podobě umělé inteligence, takže ten, kdo si telefon předobjedná od dnešního dne až do 19. března, získá roční předplatné AI asistenta služby Perplexity Pro.

Nothing Phone (2a) v redakci: ptejte se!

Nothing Phone (2a) pro vás aktuálně testujeme, v diskuzi pod článkem se můžete prát na to, co vás zajímá. Již brzy se můžete těšit i na unboxing video, kde se zaměříme (nejen) na obsah balení.