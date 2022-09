iPhone 14 Plus se prodává hůře než mini a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zatímco prodejní čísla nové řady iPhone 14 nejsou špatná, velký Plus si nevede tak dobře, jak Apple možná očekával. Do prodeje na našem trhu pak vstupují novinky od Viva i Motoroly a my si je dnes představíme. Tak vítejte u mNews.

mNews #188 – iPhone 14 Plus se prodává hůře než mini

Podcast v audio formě

Zájem o iPhone 14 Plus je malý

Velký iPhone s malým zájmem. Tak by se dala popsat situace iPhonu 14 Plus. Připomínám, že tento rok se Apple rozhodl nahradit iPhone mini větším kouskem s označením Plus. Ten má velkou 6,7" obrazovku. Mini si v prodejích vedl v minulých letech ze všech nových iPhonů nejhůře, což vedlo k jeho nahrazení. Nyní se však ukazuje, že to nemusel být nejlepší krok. Různé zdroje nyní hovoří, že je po modelu Plus ještě menší poptávka než dříve po mini. Situaci úplně nepotvrzuje pohled do českých eshopů, kde si právě teď můžete koupit už jen základní model iPhone 14 a vše ostatní, včetně Plus, je vyprodáno. Faktem také zůstává, že mini nebyl jen nejmenší, ale také nejlevnější z celé řady, což mu hrálo do karet. O skutečných prodejích nám ovšem více řekne až vánoční sezóna, kdy se do obchodů nahrnou i běžní uživatelé, zatímco teď nakupují spíše technologičtí nadšenci.

Takovou zajímavostí pak je, že třeba u prodejce iWant vzrostly předobjednávky na novou řadu o 69 % oproti iPhonům 13. Vyšší cena tomu asi nepomohla, ale třeba nalákal Dynamic Island u modelů Pro. Co myslíte?

Vivo X80 Lite vstupuje do prodeje

Včera u nás do prodeje vstoupil nový model společnosti Vivo s označením X80 Lite. Má tak navazovat na velmi povedenou vlajkovou loď X80 Pro. Mnohem více se ale podobá modelu V23. Stejně jako on má záda citlivá na UV záření – umí tak na slunci změnit barvu ze zlato-modré do sytě oranžové. Jak to ostatně vypadá se můžete podívat i v našem videu. Telefon jinak potěší slušnou výbavou, hezkým displejem, základní voděodolností i 64megapixelovým fotoaparátem s optickou stabilizací. Do 2. října jej pořídíte za rovných 10 tisíc korun, poté zdraží o tisícikorunu. Jako dárek navíc dostanete fotbalový míč jako připomínku, že Vivo je partnerem Mistrovství světa ve fotbale. Ostatně tváří novinky je Patrik Schick, pokud vám to něco říká. Mně totiž moc ne.

Moto E22 je levná novinka

Ještě výrazně levnější je další představená novinka mířící na náš trh, tentokrát s logem Motorola. Za 3,5 tisíce korun si již na konci září pořídíte model Moto E22. Ten se chlubí velkým displejem, i když pouze typu IPS a se slabším HD+ rozlišením. Potěší však 90Hz obnovovací frekvence. Nabídne také opravdu základní výkon s 3GB RAM a pouze 32GB úložištěm. Naštěstí ale podporuje paměťové karty. Nakonec ještě zmíním podporu NFC pro bezkontaktní placení. Jedná se tak po všech směrech o základní telefon, který ale může potěšit decentním vzhledem.

Vivo X90 Pro+ možná ještě letos

A nakonec si dejme ještě jedno Vivo. Tentokrát ovšem půjde o čistou spekulaci. Dle známého informátora Ice Universe se má ještě letos představit špičkový model Vivo X90 Pro+, konkrétně v prosinci. Zaměření má být na výkon a fotoaparáty. V telefonu by se údajně měl objevit čipset Snapdragon 8 Gen2, který sice nebyl dosud oznámen, ale již se o něm mluví. Dále má zaujmout velkým snímačem pro hlavní foťák s plochou jednoho palce. Nový má být rovněž teleobjektiv. To vše korunuje nejnovější generace špičkového AMOLED displeje od Samsungu. Nevím jak vy, ale já bych si toto tedy nechal líbit.

A co vy? Už jste si koupili nový iPhone? Nebo vás třeba více zaujala novinka od Viva. Dejte nám vědět v komentářích.