Satelitní SOS zachránilo první život a SMS slaví 30 let

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V uplynulém týdnu se k nám dostaly nové opravdu povedené hodinky od Huawei, dále si ukážeme nového rekordmana v rychlosti nabíjení, jak Apple zachraňuje životy a oslavíme 30 let SMS. Tak vítejte u mNews.

mNews #196 – Satelitní SOS zachránilo první život

Podcast v audio formě

Huawei Watch GT 3 SE jako střední cesta

Zatímco s telefony to má Huawei kvůli sankcím nadále těžké, daří se mu na trhu chytrých hodinek. A není tak divu, že na náš trh posílá další model, který láká na mix slušné výbavy a dostupné ceny. Watch GT 3 SE mají velký AMOLED displej a tloušťku příjemných 11 milimetrů. Nechybí ani vodotěsnost do 5 ATM a fanoušky sportovních funkcí potěší GPS. Vedle běžného tepu zvládnou změřit i okysličení krve nebo monitorovat spánek. Při běžném používání má být výdrž až dva týdny a z vlastní zkušenosti s hodinkami Huawei musím říct, že bych tomu údaji v pohodě věřil. Hodinky již nyní koupíte za 4 699 Kč.

Telefon nabitý za 10 minut

V posledním roce sledujeme závod o to, který telefon se zvládne dobít rychleji. Hranice 100 a 200 W byla pokořena a dle nových informací by chystaný model Realme GT Neo 5 měl přijít s podporou nabíjení o rychlosti 240 W. Svou baterii o kapacitě 4 600 mAh tak má nabít do 10 minut. Někteří však mohou preferovat o něco delší výdrž za cenu pomalejšího nabíjení. Proto má telefon přijít i v druhé variantě s baterií o kapacitě 5 000 mAh a „pomalejším“ 150W nabíjením.

Satelitní konektivita zachraňuje

Hodně jsme napsali o letošní nové funkci od Applu, tedy satelitní konektivitě nových iPhonů 14. Ta zatím funguje pouze v USA a Kanadě, ale právě nyní si může připsat první záchranu života. Řidič sněžného skútru cestoval z Noorviku do Kotzebue na Aljašce a bohužel při cestě uvíznul v oblasti bez signálu a pomoci. Z bryndy ho vytáhla právě SOS satelitní zpráva, která se z iPhonu dostala k Aljašské policii. Díky velmi přesným lokačním údajům ho našli a převezli do bezpečí. Tuto jinak radostnou zprávu trochu kazí fakt, že tato služba je zdarma k dispozici první dva roky a následně ji Apple hodlá zpoplatnit. Kolik si za ni bude účtovat, to zatím není známo.

SMS slaví 30 let

Právě třetího prosince oslavila služba SMS 30 let své existence. První SMS zpráva totiž byla poslána 3. prosince 1992. Zajímá vás, co bylo jejím obsahem? Prosté přání: „Veselé Vánoce“. Podporu krátkých textových zpráv přineslo spuštění sítě GSM. Do Česka se tak SMS zprávy dostaly až v roce 1996, kdy EuroTel tuto síť u nás spustil. Zprávy byly limitované na 160 znaků, což značně přispělo k používání zkratek. A spousta z nich nám zůstala dodnes. Schválně, napadne vás nějaká?

Jak jste na tom vy? Preferujete spíše bleskové nabíjení s tím, že možná budete muset nabíjet i přes den? Nebo přežijete pomalé nabíjení, ale chcete, aby telefon vydržel co nejdéle? Dejte vědět do komentářů.