Fotografické monstrum na obzoru? Chystá se Vivo X90 Pro+ s 1" foťákem

Vivo rozhodně nerezignovalo v boji o to, přinést na trh ten nejlepší mobilní telefon. Dle známého a zpravidla spolehlivého informátora Ice Universe bychom se možná ještě letos měli dočkat nového Viva X90 Pro+. Dle jeho informací by nový vlajkový model čínského výrobce měl ohromit nejen hlavním fotoaparátem o velikosti 1 palce, ale také zbrusu novým teleobjektivem. Dokonce má Vivo připravit i nový algoritmus pro teleobjektiv.

Get your money ready for the vivo X90 Pro+ in December, 1" main camera, new telephoto sensor, new telephoto algorithm, Snapdragon 8gen2+LPDDR5x+UFS4.0, new Samsung top E6 screen. @sondesix