Vivo X80 Lite rozzáří střední třídu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Před dvěma měsíci nás překvapil a potěšil vlajkový model Vivo X80 Pro. Tomu se údajně daří i prodejně, na což chce nyní Vivo navázat odlehčenou variantou X80 Lite. A my se na ni podíváme v tomto rychlém prvním pohledu.

Vivo X80 Lite – první dojmy

Novinka sice nese společný název se současnou vlajkovou lodí, ale jak výbavou, tak designem více připomíná model V23. Oproti němu má několik výhod, ale zároveň i ústupků.

Začněme u designu. Telefon má ploché rámečky, 186 gramů a i přes větší rozměry se pohodlně drží v ruce. Ústupkem oproti zmiňovanému V23 je ovšem plastový rámeček. Nepůsobí nijak lacině, ale znáte to... kov je kov. Hlavní paráda se ovšem skrývá na zádech. Alespoň u této žluté varianty. Ta se sama o sobě leskne v přechodu z modré do zlaté, ale na slunci se promění v hodně sytou oranžovou. Je to samozřejmě efektní a s využitím nějakých šablon si můžete na telefon „vypálit“ zábavné vzory. Druhá varianta je černá s diamantovými vzory. Rozhodně také neurazí zvýšená odolnost, i když pouze základní IP54.

Displej má 6,44", je typu AMOLED a zvládá až 90Hz obnovovací frekvenci. Je na něj hezký pohled i díky podpoře HDR 10+. Tím se ale musím dostat k fotoaparátům. Nahoře si totiž všimnete kapkovitého výřezu s jediným snímačem. Připomenu, že V23 zde měla rovnou dvě čočky. Selfie kamera má rozlišení 50 megapixelů, automatické ostření a dokonce dovede natáčet 4K videa, což není úplný standard.

U foťáků na zadní straně najdete na první pohled nepatrné, ale docela zásadní vylepšení. Hlavní snímač má 64 megapixelů, světelnost f/1.79, ale hlavně se nyní chlubí optickou stabilizací. A výrobce se dušuje, že velmi obstojně zvládá i noční focení. Já jsem opravdu zvědavý, jak si povede proti podobně drahým konkurentům. Dále tu máme 8megapixelový ultraširokoúhlý snímač a zcela zbytečné 2megapixelové makro, jehož výsledky jsou opravdu chabé. Ostatně na pár prvních fotografií se můžete podívat zde.

Uvnitř nás čeká další novinka, čipset je o něco slabší než v případě V23. Konkrétně se díváme na MediaTek Dimensity 900, který vám ale bude bohatě stačit, i pokud chcete aktivně hrát. Naopak vylepšení se dočkala baterie, která má nyní solidní kapacitu 4 500 mAh. Nabijete ji výkonem 44 W a určitě vás potěší, že takto rychlý adaptér najdete rovnou v balení. To na dnešní poměry obsahuje poměrně netradiční sluchátka, převodník USB-C na 3,5mm jack a průhledný kryt.

Obsah balení

Zdržovat vás nebude 8 GB RAM a k dispozici je pouze jedna paměťová varianta s 256 GB. To je více než dostatečné i pro focení. Kdyby vám to přeci jen přišlo málo, můžete ho rozšířit o paměťové karty.

Vivo X80 Lite je velmi slušně vybavený telefon střední třídy, který nabízí alternativu k předchozímu modelu V23. Do prodeje vstupuje právě dnes za doporučenou cenu 9 999 Kč, nakupovat můžete například u MP.cz. To je přesně cena, za kterou můžete pořídit i jiné povedené konkurenty z této kategorie, především Samsung Galaxy A53. Tato cena přitom platí jen do 2. října, s nákupem tak pospíchejte. Poté se bude model prodávat za doporučenou cenu 10 999 Kč. Telefon to tak nebude mít snadné. Zda se opravdu vyplatí a jak si třeba stojí proti konkurenci, si odhalíme v chystané recenzi. Pokud si ho objednáte nyní, získáte jako dárek fotbalový míč, který má připomenout partnerství značky Vivo se světovým fotbalem.