Poptávka po iPhonu 14 Plus je pravděpodobně o dost nižší, než Apple čekal

Fotografie: Apple

„Velkou“ novinkou letošní události Apple, během níž odhalil cupertinský výrobce novou řadu iPhonů, se stal iPhone 14 Plus, který má podle výrobce evidentně vyplnit mezeru po kompaktním iPhonu 13 mini, což je podle nás škoda. Sázka na velký displej a extra dlouhou výdrž se však podle všeho Applu nevyplatila a poptávka po modelu Plus je tak ještě nižší, než byla poptávka po modelu mini, což měl být ostatně důvod, proč se jej výrobce rozhodl dále nenabízet. Podle macrumors.com dorazí model Plus jako jediný včas, všechny ostatní iPhony 14 mají přitom menší (v řádu dnů) i větší (v řádu týdnů) zpoždění, což platí i pro oficiální český Apple e-shop. Nízkou poptávku po modelu Plus potvrzuje i známý analytik Kuo, podle jehož názoru strategie segmentace modelů pro letošní trh zkrátka nevyšla.

[Analysis] iPhone 14 首周末線上預購調查與分析 (根據Apple在主要市場線上商店的交貨時間) / iPhone 14 first weekend online pre-order survey and analysis (based on the delivery time of Apple's online stores in major markets) @mingchikuo https://t.co/Fbq7XcA8Ua — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 12, 2022