Vivo X80 Lite vypadá na první pohled jako čistě designové zařízení cílící na mladší publikum. Výbavou by ale podle výrobce mohlo zaujmout i náročnější uživatele. Zda je tomu skutečně tak, to zodpovím v této recenzi.

Vlajkové Vivo X80 Pro překonalo má očekávání a představilo zbrusu novou ultrazvukovou čtečku od Qualcommu, která je 11× větší než předešlá generace, ale také výkonný Snapdragon 8+ Gen1 či kvalitní displej. To vše za zajímavou cenu. Nové Vivo X80 Lite pak spoléhá spíše na design, ovšem ani v tomto případě není hardwarová výbava špatná. Jak se X80 Lite povedlo a stojí za vaši pozornost? To se dočtete na řádcích níže.

Vivo X80 Lite – videorecenze

Technické parametry Vivo X80 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 159,2 × 74,2 × 7,8 mm , 186 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej AMOLED, 6,44" (2 404 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset MediaTek Dimensity 900 , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 10 990 Kč

Obsah balení: chybí jen ta UV baterka

V balení X80 Lite výrobce přichystal kromě telefonu rovněž 44W napájecí adaptér, USB-A/USB-C kabel, redukci z 3,5mm jacku na USB-C, ale také ochranné pouzdro a základní sluchátka zakončená 3,5mm jackem. Jediné, co mi zde trochu schází, je kompaktní UV baterie a hned v další kapitole prozradím proč.

Líbilo se nám včetně pouzdra, kabelu, nabíječky, redukce a sluchátek

Konstrukční zpracování: další chameleon?

Vivo X80 Lite se řadí k jedněm z nejkrásnějších smartphonů v dané cenové kategorii. Rámečky i záda mají matnou povrchovou úpravu (i když jsou rámečky „pouze“ plastové) a sázka na ploché boky se vyplatila. Zařízení totiž vypadá opravdu povedeně a také se příjemně drží. Nechybí ani základní zvýšená odolnost IP54 pro klid na duši, i když vybraná konkurence v této ceně umí i IP67.

Hlavní pozornost se u testované verze váže k zádům, která umí měnit barvu na základě UV světla. Pokud jste v dětství rádi vystřihovali, můžete si například připravit šablonu s halloweenskou tématikou nebo samozřejmě čímkoliv jiným a pomocí UV baterky na záda požadovaný vzor „vypálit“. Ten po pár minutách zmizí, naprosto stejně, jako tomu bylo u Vivo V23, které je ostatně přímou konkurencí X80 Lite. Do telefonu lze dostat dvě nanoSIM, případně kombinaci microSD a nanoSIM. S podporou eSIM v tomto případě však nepočítejte.

Líbilo se nám povedený design

záda reagující na UV světlo

Nelíbilo se nám bez kovových rámečků a jen s IP53

Displej: 90Hz AMOLED s kapkou

Displej novinky disponuje 90Hz obnovovací frekvencí a jedná se o AMOLED panel s podporou HDR10+ i velmi vysokým maximálním jasem. Spokojen jsem byl také s uhlopříčkou 6,44" a Full HD+ rozlišením, méně pak s dnes již zastaralým kapkovitým výřezem a dojem nezlepší ani tlustší brada. Čtečka optického typu je klasicky v blízkosti brady, má bílé podsvícení a funguje spolehlivě. Pouze její animace, respektive podsvícení této plochy, trvá trochu déle, než by bylo třeba. Konkurence umí rovněž až 120 Hz, ovšem při přechodu z klasického 60Hz displeje budete i z 90 Hz nadšeni.

Líbilo se nám vysoká svítivost

podpora HDR10+ obsahu

povedený AMOLED

Nelíbilo se nám tlustší brada a zastaralý výřez

Zvuk: přešlap ve střední třídě

Vivo X80 Lite má sice označení vlajkové řady, ovšem to rozhodně nekoresponduje s nasazením pouze jednoho hlasitého reproduktoru. Ten navíc nehraje nijak zvlášť dobře, chybí mu náznaky basů a hlasitostí rovněž neexceluje. Vzhledem k tomu by potěšilo alespoň nasazení 3,5mm jacku, ovšem to se neděje. Výrobce na milovníky klasických sluchátek myslí alespoň formou přidání redukce do balení.

Líbilo se nám redukce již v balení

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor

Výkon hardwaru: byla to správná volba?

Srdcem telefonu je procesor MediaTek Dimensity 900 ve společnosti 8 GB RAM a 256GB úložiště s možností rozšíření o microSD karty (o nejmenované maximální kapacitě). Výkonu pro spíše nenáročné používání je dostatek, ovšem místy si lze všimnout zpomalení, především pak u různých systémových animací. Nejedná se o nic drastického, ovšem nasazení jiného čipsetu (třeba v této ceně oblíbeného Snapdragonu 778G) by byla jednoznačně lepší volba. Situaci nepomáhá ani softwarové rozšíření RAM, kterým se Vivo rádo chlubí. Nižší výkon je znatelný i u zpracovávání fotografií. Ihned po zobrazení vyfoceného snímku totiž musíte chvíli počkat, než se fotka zpracuje.

Líbilo se nám podpora paměťových karet

8 GB RAM

Nelíbilo se nám telefonu by slušel výkonnější procesor

Výdrž baterie: 44W nabíjení na palubě

I vzhledem k relativně energeticky nenáročnému procesoru potěší dlouhá výdrž na nabití. S integrovanou 4 500mAh baterií Vivo X80 Lite s přehledem zvládá jeden náročnější den a není problém se dostat ani na jeden a půl až dva dny ve víkendovém režimu (tedy pokud telefon tolik nepoužíváte). Nabíjení dodávaným 44W adaptérem trvá z 0 na 80 % zhruba 40 minut, což není špatná hodnota, ale zároveň ani nijak nevyčnívá. Zajímavou konkurenční výhodou by mohlo být bezdrátové nabíjení, to však X80 Lite nepodporuje.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Nelíbilo se nám potěšilo by bezdrátové nabíjení

Konektivita: bez problémů

Konektivita spoléhá na NFC, Bluetooth 5.2 i navigačními systémy GPS, GLONASS, BDS, QZSS či evropské Galileo. K dispozici je rovněž Wi-Fi 5 a samozřejmě 5G.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Fotoaparát: selfie s autofocusem

Jak již bylo zmíněno, Vivu X80 Lite konkuruje model V23 a ani z hlediska fotovýbavy to nebude mít úplně jednoduché, ačkoliv se pyšní například 50Mpx selfie kamerkou s automatickým ostřením. Ta je schopna skládat čtyři pixely do jednoho a může se pochlubit vcelku pěknými, i když opět nijak extra vynikajícími snímky. Například ale režim Pro u selfie kamerky spustit nelze, ten zůstává vyhrazen hlavnímu 64Mpx snímači s OIS a PDAF. Snímky z něj vypadají za dobrého světla slušně, jsou správně zaostřené a mají i dostatek detailů. S ubývajícím světlem samozřejmě kvalita klesá, ale noční režim se snaží situaci vylepšit a vcelku obstojně se mu to daří.

Nijak zvlášť však neoslní ultraširokoúhlý objektiv, který má sice slušný 120stupňový rozsah, ale fotky nemají příliš hezké barvy a rovněž si lze všímat šumu v rozích. 2Mpx makro kamerka je bohužel klasicky zcela zbytečná. Video lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS, a to jak na přední, tak na zadní kamerku. Nechybí dokonce ani režim s aktivovanou OIS, jenž však zvládne natáčení pouze ve Full HD.

Líbilo se nám slušné snímky z hlavního fotoaparátu

Nelíbilo se nám slabší ultraširokoúhlý objektiv

zbytečné makro

Software: v rytmu Viva

Telefon dorazí s Androidem 12 a nadstavbou Funtouch OS 12, pro kterou je typické velké množství nejrůznějších widgetů. Svižnost systému je bohužel do velké míry závislá na výkonu telefonu a v tomto ohledu, jak už bylo zmíněno v příslušené kapitole, se bohužel místy setkáte s pomalejšími animacemi či kratším čekáním.

Nelíbilo se nám občasné pomalejší reakce

Zhodnocení

Vivo X80 Lite zaujme především designem a stydět se nemusí ani za povedený displej s vysokým jasem, dlouhou výdrž či podporu 44W nabíjení. Ve světle toho, co nabízí model Vivo V23, to však nebude mít novinka lehké. Stejně tak další konkurence v této cenové hladině umí nabídnout víc v oblasti výkonu i fotovýbavy na zadní straně.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz