Montana zakázala TikTok

Montana se stala prvním státem, který po bouřlivých debatách o rizicích pro soukromí a národní bezpečnost zavedl zákaz služby TikTok. Guvernér Greg Gianforte na Twitteru uvedl, že zákaz byl zaveden kvůli ochraně „osobních a soukromých údajů před Čínskou komunistickou stranou“. V dubnu se Montana stala prvním státem, který přijal návrh usilující o úplný zákaz TikToku, a dnes na něj svůj podpis připojil guvernér státu, čímž se stal zákonem. Zákaz TikToku má vstoupit v právní platnost od 1. ledna 2024.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana.

Podepsaný návrh zákona tvrdí, že čínská vláda má zájem shromažďovat informace o občanech a společnostech státu, zejména o duševním vlastnictví, a využívat TikTok ke špionáži. A protože čínská vláda „vykonává kontrolu a dohled nad společností ByteDance“, může být podle návrhu zákona mateřská společnost TikToku proti své vůli nucena předávat údaje, jako je jejich poloha v reálném čase a další osobní údaje.

1/2 TikTok's statement: "Governor Gianforte has signed a bill that infringes on the First Amendment rights of the people of #Montana by unlawfully banning #TikTok, a platform that empowers hundreds of thousands of people across the state." https://t.co/rLKiZO9J4N