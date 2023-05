Kdo nabízí nejrychlejší 5G síť? Srovnali jsme T-Mobile, O2 a Vodafone

Fotografie: pixabay.com

Pokud máte smartphone s podporou 5G, vhodnou SIM kartu a ideálně neomezený datový balíček, můžete si už nyní vyzkoušet, jak rychle lze stahovat obsah, který potřebujete. Ano, pokrytí stále není ideální a všichni naši operátoři se soustředí na trochu jiné úseky České republiky, přesto je jedno město, kde je pokrytí více než dobré – samozřejmě mluvíme o Praze.

Právě v Praze jsme vybrali 10 míst, kam jsme vyrazili rychlost poměřit. Jako referenční zařízení posloužil iPhone 14 Pro Max, ve kterém byly nahrané 3 eSIM, konkrétně eSIM T-Mobile, O2 a Vodafone. Každé měření probíhalo tak, že jsme měli aktivovanou vždy jen jednu konkrétní eSIM operátora. iPhone měl v době testování aktuální verzi iOS a v nastavení každé eSIM bylo vynuceno používání sítí 5G. Jde o to, že pokud by tato možnost nebyla aktivní, iPhone by sám volil mezi LTE a 5G, a to na základě spotřeby energie.

Měření jsme vždy prováděli venku, na interiérový test se zaměříme zase příště. Na každém místě jsme dali každému z operátorů tři pokusy, to pro případ, že by jedno měření bylo znehodnocené například okolními vlivy. Do našeho srovnání jsme vždy zařadili ten nejlepší výsledek, který ze tří měření vzešel.

Podmínky měření

všechny testy probíhaly na jednom zařízení – iPhone 14 Pro Max s aktuální verzí iOS

od T-Mobile, O2 i Vodafone jsme měli k dispozici eSIM s neomezenými daty

testy byly prováděny vždy v exteriéru, nikdy ne v interiéru, s přímým (nezastíněným) výhledem na oblohu

testy byly prováděny na 10 místech v rámci Prahy

na každém z vybraných míst a u všech tří operátorů proběhly hned 3 testy měření, jako referenční jsme vybrali ten nejrychlejší výsledek měření

ke všem měřením jsme používali aplikaci Speedtest by Ookla

Tabulka měření: stahování

T-Mobile O2 Vodafone Praha 1 – Národní třída 189 Mbit/s 269 Mbit/s 210 Mbit/s Praha 2 – Karlovo náměstí 54,4 Mbit/s 220 Mbit/s 38,9 Mbit/s Praha 3 – Žižkov 81,3 Mbit/s 186 Mbit/s 70,6 Mbit/s Praha 4 – Nusle 179 Mbit/s 264 Mbit/s 166 Mbit/s Praha 5 – Anděl 162 Mbit/s 339 Mbit/s 80,2 Mbit/s Praha 6 – Dejvice 64,1 Mbit 121 Mbit/s 146 Mbit/s Praha 7 – Letná 167 Mbit/s 206 Mbit/s 111 Mbit/s Praha 8 – Karlín 143 Mbit/s 216 Mbit/s 148 Mbit/s Praha 8 – Kobylisy 114 Mbit/s 149 Mbit/s 155 Mbit/s Praha 11 – Chodov 130 Mbit/s 184 Mbit/s 129 Mbit/s

Ze zprůměrovaných výsledků vychází nejlépe operátor O2, který zvítězil v 8 z 10 případů. Rozdíly přitom byly v některých případech opravdu výrazné, za povšimnutí stojí výsledky Prahy 2, Prahy 3 a Prahy 5.

Tabulka měření: nahrávání

T-Mobile O2 Vodafone Praha 1 – Národní třída 109 Mbit/s 65,2 Mbit 121 Mbit/s Praha 2 – Karlovo náměstí 114 Mbit/s 100 Mbit/s 51,5 Mbit/s Praha 3 – Žižkov 131 Mbit/s 66 Mbit/s 67,1 Mbit/s Praha 4 – Nusle 64,6 Mbit/s 68,2 Mbit/s 71,2 Mbit/s Praha 5 – Anděl 151 Mbit/s 104 Mbit/s 40,1 Mbit/s Praha 6 – Dejvice 40,6 Mbit/s 62,6 Mbit/s 54,5 Mbit/s Praha 7 – Letná 80,4 Mbit/s 33,5 Mbit/s 55,3 Mbit/s Praha 8 – Karlín 124 Mbit/s 100 Mbit/s 120 Mbit/s Praha 8 – Kobylisy 100 Mbit/s 77,7 Mbit/s 88,7 Mbit/s Praha 11 – Chodov 104 Mbit/s 61,2 Mbit/s 55,3 Mbit/s

Ze zprůměrovaných výsledků vychází nejlépe operátor T-Mobile, který zvítězil v 7 z 10 případů.

Závěr: chcete více?

V diskuzi pod článkem můžete samozřejmě diskutovat a zároveň se vyjádřit k tomu, zda by vás podobný test zajímal i v rámci interiérů budov.