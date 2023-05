Po krátké odmlce Realme na českém trhu k nám do redakce zavítal model Realme 10. Smartphone představený během listopadu loňského roku na první pohled zaujme vzhledem, ale také velikostí baterie či parametry displeje. Jak se osvědčil v testu?

Realme 10 zavítalo do segmentu cenově dostupných smartphonů s procesorem MediaTek Helio G99, 8 GB RAM či 33W nabíjením. Bude to stačit na úspěch, nebo je na tom konkurence lépe?

Technické parametry Realme 10 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 159,9 × 73,3 × 8 mm , 178 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Chipset MediaTek helio G99 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2022, 5 999 Kč

Obsah balení: myslelo se na vše

Balení Realme 10 obsahuje kromě telefonu rovněž silikonové pouzdro, 33W adaptér a také USB-A/USB-C kabel, budoucí zákazníci tak nemusí absolutně nic dokupovat.

Líbilo se nám kompletní balení včetně adaptéru a pouzdra

Konstrukční zpracování: základní, ale povedené

V cenové relaci Realme 10 nepřekvapí, že telefon sází na plastové materiály, to jak boky, tak záda, jež mají u testovaného modelu gradientní přechod ze stříbrné do tmavě modré barvy. Jedná se o poměrně hezký efekt, vzhledem k použití lesklých plastů jsou však na zádech neustále patrné otisky (druhé barevné provedení by v tomto ohledu mohlo být praktičtější) a nejjednodušším řešením, jak se jich zbavit, je pak nasadit na telefon přiložené pouzdro.

Velkou pochvalu si Realme 10 zaslouží za slot na levém boku, do něhož lze vložit najednou dvě nanoSIM a jednu paměťovou kartu microSD o velikosti až 1 TB. Dále pak i za vcelku solidní haptickou odezvu. Z další výbavy stojí za zmínku čtečka otisků prstů integrovaná do vypínacího tlačítka, která je svižná a spolehlivá a celé tlačítko se nachází na ideálním místě. Zařízení se příjemně drží a částečně vytknout lze snad jen absenci odolnosti dle IP (například IP52, kterou najdeme u konkurence), ačkoliv se bude jednat skutečně zřejmě jen o certifikaci, neboť například již zmíněný šuplíček má poměrně výraznou silikonovou objímku.

Líbilo se nám spolehlivá čtečka otisků prstů

slot pro 2 nanoSIM + 1 microSD kartu

Nelíbilo se nám na zádech jsou vidět otisky

Displej: slušný jas i ochrana

Realme 10 se chlubí 6,4" AMOLED panelem s 90Hz obnovovací frekvencí, kterou lze vynutit (stejně jako 60 Hz), ale také vše ponechat na automatice. Displej lze považovat za povedený také díky dostatečně vysokému jasu pro pohodlné používání i během slunečných dnů či zcela dostačujícímu Full HD+ rozlišení. Mírně nadprůměrná je pak ochrana v podobě Gorilla Glass 5, která je navíc doplněna o předinstalovanou ochranou fólii. Telefon podporuje rovněž Always-On, který zvládne kromě aktuálního času, data a stavu nabití baterie zobrazit také ikonky přijatých notifikací. Always-On je pak klasický, tedy umí svítit bez přestání, ale také jej lze naprogramovat nebo vše nechat na telefonu, který jej automaticky deaktivuje v případě, že zařízení není delší dobu používáno.

Líbilo se nám dostačující maximální jas

ochrana Gorilla Glass 5

klasický Always-On (umí svítit nepřetržitě)

Zvuk: pouze jeden, ale solidní

Na těle Realme 10 najdeme pouze jeden hlasitý reproduktor umístěný standardně dole. Ačkoliv je určitě škoda, že zařízení nemá reproduktory dva, musím přiznat, že mě použitý repráček vcelku překvapil. V této cenové kategorii se tak určitě jedná o jeden z lépe hrajících smartphonů, přičemž zvuk naštěstí nezní plechově, jak tomu často bývá. Alternativou je pak 3,5mm jack.

Líbilo se nám kvalitní reproduktor

Nelíbilo se nám i když pouze jeden

Výkon hardwaru: poradí si

Použitý MediaTek Dimensity G99 je obecně jedním z výkonnějších čipsetů v dané cenové třídě a na Realme 10 to lze rozhodně znát, neboť v kombinaci s nadprůměrnými 8 GB RAM (výrobce nabízí možnost operační paměť softwarově rozšířit o dalších 8 GB, které si zařízení ukousne z úložiště) funguje pěkně svižně a nikdy mě nenechal čekat. Tento 6nm čipset je navíc výhodou volbou i pro hráče, neboť ani při dlouhodobější zátěži se Realme 10 nijak zvlášť nezahřeje. Velikost úložiště činí standardních 128 GB, snadno lze však rozšířit pomocí již zmíněné paměťové karty.

Líbilo se nám dostatečně výkonný čipset

štědrých 8 GB RAM

Výdrž baterie: 33W nabíjení

Pokud hledáte cenově dostupný smartphone se solidní výdrží, může být Realme 10 tou správnou volbou. Baterie o kapacitě 5 000 mAh bez větších problémů utáhne jeden a půl a při troše snahy až dva dny na plné nabití. Samotné doplňování energie přiloženým adaptérem je pak relativně svižné. Za půl hodiny konkrétně nabijete prvních 50 % a do plného nabití je nutné připočíst zhruba dalších 50 minut. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že bezdrátové nabíjení není přítomno.

Líbilo se nám svižné 33W nabíjení

dlouhá výdrž

Konektivita: nic důležitého neschází

Použitý čipset nedisponuje 5G. Dovolím si však tvrdit, že nic podstatného pro telefony v této cenové kategorii již nechybí. Budoucí majitelé se mohou spolehnout na Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, BDS a samozřejmě i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování.

Líbilo se nám kromě 5G nic neschází

Fotoaparát: jen pro nenáročné

Na zádech najdeme duální fotoaparát skládající se z 50Mpx hlavního senzoru doplněného o zbytečný 2Mpx bokeh snímač. Je zřejmé, že u takto levného zařízení není možné očekávat žádnou extra vysokou kvalitu, minimálně na prohlížení pořízených snímků na displeji telefonu, což je koneckonců stejně nejběžnější způsob nakládání s mobilními fotografiemi, je však kvalita naprosto bez problémů. Důležité je v tomto ohledu vyzdvihnout líbivé barevné podání i vyšší kontrast, který přidá záběrům na atraktivitě. Při prohlížení na obrazovce počítače si lze všimnout nepříliš povedeného postprocessingu pramenícího z umělého doostřování. Fotit lze rovněž v nativním 50Mpx rozlišení (standardně se fotí v rozlišení 12,5Mpx rozlišení), avšak v podstatě k tomu není žádný důvod.

Hlavní fotoaparát Bokeh senzor Čelní kamerka Rozlišení 50 Mpx 2 Mpx 8 Mpx Clona f/1.8 ? f/2.45 Velikost snímače 1/2,76" ?" 1/3.06" Označení snímače Samsung ISOCELL S5KJN1 OmniVision OV02B1 OmniVision OV16A1Q Velikost pixelů 0,64 µm ? µm 1,0 µm Ohnisko/rozsah 27 mm ? mm 25 mm Typ ostření PDAF fixní ostření fixní ostření Optická stabilizace ne ne ne

Noční snímky se v dané cenové třídě řadí k mírnému nadprůměru, zatímco snímky ze 16Mpx selfie kamery lze označit za čistý průměr. Video lze natáčet maximálně ve Full HD, avšak alespoň s 60 FPS, v případě selfie kamerky je pak snímkovací frekvence zastropována na 30 FPS. Při jiném než statickém natáčení je pak patrná chybějící stabilizace, výsledkem čehož je roztřepaný obraz.

Realme 10 Full HD 30 FPS

Líbilo se nám ucházející kvalita

Nelíbilo se nám zbytečný 2Mpx bokeh senzor

Software: zatím stále na Androidu 12

Zařízení bohužel stále spoléhá na starší Android 12 (Realme 10 v tomto ohledu však rozhodně není jediné) a nadstavbu Realme UI 3.0. Ta je standardně spíše hutnější, avšak například na rozdíl od MIUI nemá rozdělené roletky na notifikační a ovládací a také využívá standardní přehled otevřených aplikací. Celé prostředí běží svižně a pochválit mohu i relativně aktuální dubnové bezpečnostní záplaty. Na někoho může nadstavba působit trochu těžkopádně, zbytečně hýřit barvami a příliš nadšení neplyne ani z předinstalovaných aplikací, jako je TikTok, Facebook, Amazon a další (které lze naštěstí snadno vymazat). Nejnižší položkou v nastavení je pak tzv. realme Lab, která umožňuje aktivovat některé funkce (například duální režim zvuku či spánkovou kapsli), jež však nemusí být zcela odladěné, na což je uživatel upozorněn.

Líbilo se nám svižný chod

Nelíbilo se nám stále Android 12

Zhodnocení

Realme 10 je vcelku sympatický smartphone, který budoucí majitele potěší výkonem, pěkným displejem, dlouhou výdrží i praktickým slotem, do něhož se vměstná najednou dvojice nanoSIM + paměťová karta. Pokárání si zaslouží snad jen za starší Android 12 (ačkoliv v tomto ohledu ani zdaleka není jediný, kdo by si to zasloužil) či absenci oficiální zvýšené odolnosti, i když ani ta není u takto levného zařízení žádným standardem. Ve finále se tak vzhledem k tomu, že se tento model na český trh dostal s půlročním zpožděním, nejedná o vůbec špatnou koupi a nenáročným uživatelům jej mohu doporučit.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz