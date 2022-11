Realme 10 je sympaťák s 90Hz AMOLED displejem a 50Mpx foťákem

Realme zahajuje postupné odhalování nové řady 10. Došlo tak oficiálně k představení prozatím základního modelu s jednoduchým názvem Realme 10. Výrobce opět klade důraz na design. Zejména nově vytvořená bílá varianta vypadá působivě. Potěší, že nejde o nijak přerostlý telefon, protože displej má úhlopříčku 6,4". Počítejte s AMOLED panelem a 90Hz obnovovací frekvencí. Kladně hodnotíme i maximální jas 1 000 nitů či ochranu v podobě sklíčka Gorilla Glass 5.

Tentokrát Realme sáhlo po novém procesoru Helio G99 od MediaTeku, který potěší úsporným chodem i dostatečným výkonem. V AnTuTu dosahuje výsledku 400 tisíc bodů, což je na nižší střední třídu velmi dobrá hodnota. Budou k dispozici verze s 4, 6 a 8 GB RAM. Obdobně pestrá bude i nabídka úložiště: 64/128/256 GB.

Nečekaný sešup ohledně výbavy nastává u fotoaparátů. Za řeč totiž stojí jen průměrný hlavní snímač s 50 megapixely. Doprovází jej pak pouze 2megapxielový portrétní objektiv. Mezigeneračně tak novinka přišla o žádoucí ultraširokoúhlý objektiv. Pro selfies je v průstřelu displeje připraven 16megapixelový fotoaparát.

Do you wanna see firsthand how the #realme10 is fueled by best-in-class performance? 👀 We got a video that will make everything clearer! #SweepThroughtheCompetition pic.twitter.com/McQnPAKAk8