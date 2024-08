Pixel Watch 3 jako první chytré hodinky přivolají pomoc, když nenahmatají puls

Fotografie: Google

Již třetí generace Pixel Watch, k jejímuž oznámení došlo včera společně s Pixely 9 a novými sluchátky Pixel Buds Pro 2, přináší zřejmě nejzásadnější změnu v tom, že je nově dostupná ve dvou velikostech. Kromě toho se snaží zaujmout příslibem delší výdrže, přítomností čipu UWB, kterým lze nahradit například klíčky od BMW či Mini, a také náloží softwarových vychytávek.

Funkce na hodinky dorazí až v září

Na první pohled skrytou funkcí je pak novinka v podobě detekce ztráty pulsu. Podle Googlu se jedná o vůbec první chytré hodinky, které touto schopností vládnou. Dodejme, že většina lepších chytrých hodinek zvládne detekovat pád či třeba nepravidelný srdeční rytmus, který je příznakem fibrilace síní. Nová funkce Pixel Watch má pak ambice doslova zachraňovat lidské životy.

Detekce ztráty pulsu (Loss of Pulse Detection v originále) je funkcí, která je ve výchozím stavu deaktivovaná a uživatelé si ji mohou v případě zájmu zapnout. Dělá přesně to, co popisuje: v případě, že hodinky nejsou schopné nahmatat puls, zavolají o pomoc. Pro možnost zavolat pomoc je potřeba disponovat LTE variantou nebo mít v tu chvíli hodinky propojené s telefonem, který vytočí záchranku, avšak to je vcelku běžná vlastnost. Dodejme přitom, že v rámci nabídky hodinek v ČR si lze v tuto chvíli zakoupit tzv. Bluetooth/Wi-Fi variantu, tedy bez podpory eSIM.

V případě, že zůstane výzva bez odpovědi, spustí se zvukový alarm a odpočet do zavolání záchranné služby, který lze samozřejmě zastavit.

Google rovněž myslel na situace, kdy by hodinky mohly detekovat falešný poplach, proto implementoval několik opatření. Hodinky Pixel Watch 3 využívají zelenou LED pro kontrolu pulsu. Pokud je puls detekován, spustí se další diody (červená a infračervená), senzor pohybu a výzva s dotazem na reakci uživatele. V případě, že zůstane výzva bez odpovědi, spustí se zvukový alarm a odpočet do zavolání záchranné služby, který lze samozřejmě zastavit.

Zajímavostí detekce ztráty pulsu je, že dorazí na hodinky až v září a prozatím jen v rámci vybraných zemí Evropy, mezi nimiž najdeme Francii, Rakousko, Dánsko, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Velkou Británii.