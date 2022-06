Surface Laptop Go 2 oficiálně představen: budou drobná vylepšení stačit?

Fotografie: Microsoft

Krátce po předběžném odhalení Surface Laptopu Go 2 na stránkách jihokorejského prodejce došlo k oficiálnímu představení cenově nejdostupnějšího a nejmenšího Surface Laptopu. Která vylepšení novinka přináší?

Výkon především?

Surface Laptop Go 2 je vybaven Intel Core i5-1135G7, vyšší je tedy výkon i energetická účinnost, redmondský gigant se však zaměřil rovněž na webkameru. U původního modelu měla rozlišení 720p, které zůstává, výrobce však slibuje vyšší obrazovou kvalitu, dá se tedy předpokládat, že k vylepšení došlo nikoliv u samotného senzoru, ale u hardwaru spojeného s procesováním obrazu.

Co se displeje týče, stále se jedná o 12,4" zobrazovací panel s dotykovou vrstvou, který si zachovává poměr stran 3:2 a rozlišení 1 536 × 1 024 pixelů. Stejné je rovněž šasi, novinka však bude nabízena v novém zeleném barevném provedení, které doplní modrou, pískovcovou a platinovou možnost. Potěší naopak, že výrobce již nadále upustil od základní 64GB varianty, a v základu tak Surface Laptop Go 2 startuje na 128 GB.

Na klávesnici rovněž najdeme čtečku otisků prstů zabudovanou ve vypínacím tlačítku, přičemž konektorová výbava čítá jedno USB-A, USB-C, proprietární Surface konektor a 3,5mm jack. Stejně tak neschází podpora Wi-Fi 6, absence podsvícené klávesnice naopak přetrvává od původního modelu. Potěší tak alespoň výrobcem deklarovaná mírně delší výdrž na jedno plné nabití (13,5 hodin oproti původním 13 hodinám u Surface Go).

Levný nebude

Novinka bude nabízena v několika konfiguracích, procesor Core i5 však zůstává pro všechny stejný. Zájemci o základní verzi s pouhými 4 GB RAM a 128GB úložištěm zaplatí v přepočtu zhruba 16,5 tisíc korun (v sousedním Německu 669 eur). Ti, kteří touží po 8 GB RAM se stejným 128GB úložištěm, budou muset zaplatit 19 tisíc korun (769 eur) a uživatelé, jež si budou chtít dopřát 8 GB RAM v kombinaci s 256GB úložištěm, budou muset z peněženky vytáhnout 21,5 tisíc korun (869 eur).

Příplatky za vyšší RAM či větší úložiště jsou tak poměrně vysoké (viz microsoft.com) a mohou se směle rovnat s příplatky za vyšší úložiště u iPhonů. Jestli však bude mít mezi zákazníky nový Surface Laptop Go 2 takový úspěch jako právě iPhony, to ukáže až čas.