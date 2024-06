Fotografie: Google/Fitbit

Nové chytré hodinky nečekaně uvedl Google pod značkou Fitbit. Do Česka míří Redmi 13, který hraje na poměr ceny a výkonu. A nakonec si ukážeme hybrid mezi drátovými a bezdrátovými sluchátky nebo novou funkci od Microsoftu, která bezpečnostním expertům nahání hrůzu. Vítejte u mNews.

mNews #241 – Fitbit znovuožívá hodinkami pro děti, Microsoft vás chce špehovat

Podcast v audio formě

Fitbit zmizel nejen z českého trhu a s novými produkty to vypadalo beznadějně. Google však nečekaně představil nové chytré hodinky Fitbit Ace LTE. A i když vzhledem trochu připomínají Google Pixel Watch, jsou určeny pro děti. Jednak obsahují zábavné hry, mají motivovat k pohybu, ale samozřejmě nabídnou i kontakt s rodinou formou zpráv a hovorů. Z rodičovského telefonu můžete hodinky snadno nastavit a monitorovat. V českém Google obchodu se zatím hodinky neobjevily a nevíme, zda se to v budoucnu změní. Chytré hodinky pro děti jsou však zajímavý trh, který pozornost tradičních výrobců rozhodně zaslouží. Pokud byste o hodinky za přibližně 6 tisíc korun měli zájem i u nás, určitě to napište do komentářů.

Co ale do českých obchodů definitivně zamíří, to je Redmi 13. To vás zaujme, pokud hledáte dobrou výbavu za nízkou cenu. Základní varianta totiž stojí jen 3 600 Kč, za což dostanete velký IPS displej s Full HD+ rozlišením a 90 Hz, ale také 6 GB RAM a 128GB úložiště. To vše pohání MediaTek Helio G91. Optimisticky vypadá i hlavní 108megapixelový foťák. A pozor, baterie o kapacitě 5 030 mAh je dostatečně velká, navíc podporuje celkem rychlé 33W nabíjení. Na trh se telefon dostane již 10. června a připlatit si můžete za vybavenější variantu s většími paměťmi.

Pokud si koupíte levná sluchátka pro iPhone, můžete se setkat s kuriozním problémem, na který narazil Josh Whiton. Ten ztratil bezdrátová sluchátka, a když si na letišti koupil nějaká levná drátová, nedařilo se mu je zprovoznit. Sluchátka připojil přes Lightning, ale nefungovala. Až po zapnutí Bluetooth se objevila výzva k párování a bezdrátovému připojení. Ptáte se, proč to je u drátových sluchátek potřeba? Vysvětlení je nečekaně triviální. Čínský výrobce by musel zaplatit Applu licenční poplatek za propojení přes jeho konektor. Ten tedy využívá pouze pro napájení sluchátek, která jsou ale v podstatě bezdrátová. Ovšem nepotřebují baterii.

Umělá inteligence nám dovede udělat život snazší a pohodlnější. O tom asi není sporu. Přináší však spoustu nebezpečí. Nebudu teď mluvit o generativní umělé inteligenci, ale o funkci Windows Recall, kterou Microsoft implementuje do Windows. Tato funkce si pamatuje, co jste na počítači dělali. Trochu to připomíná fotografickou paměť. A s využitím AI tak můžete dohledat třeba informace, se kterými jste se setkali. Třeba, jak jste posílali kamarádovi odkaz v chatu, případně pracovali na konkrétním slidu v prezentaci. To na první pohled vypadá skvěle. Bezpečnostní experti však nejsou nadšení z toho, že Microsoft chce de facto fotografovat a ukládat vše, co na počítači děláte, včetně osobních konverzací. Microsoft se ohrazuje tím, že má zabezpečení pod kontrolou, ale odborníci stejně poukazují na možnosti zneužití. Zajímavé také je, že tato a další nové AI funkce jsou defaultně zapnuté a jejich vypnutí musíte komplikovaně hledat v nastavení.

Přijde vám kauza s Windows Recall nafouknutá, nebo se jí také děsíte? Dejte nám vědět v komentářích.