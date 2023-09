Fitbit Charge 6 je elegantní náramek se 7denní výdrží a NFC

Fotografie: Fitbit

Společnost Fitbit již spadá pod Google, a tak i pod jeho hlavičkou vznikl nejnověji představený chytrý náramek Charge 6. Pokud se o Fitbit zajímáte, jistě víte, že jeho náramky patří spíše do prémiového segmentu, a to nejen výbavou, ale i cenou. Aktuální přírůstek se to snaží dokazovat opravdu kvalitní konstrukcí, která se skládá ze skla na čelní straně, hliníkového těla a pryskyřicového náramku.

Fitbit nebere za důležité, aby byl displej co největší. Musíte se tak smířit s úhlopříčkou 1,04", avšak jde o AMOLED panel a nechybí ani funkce Always-On, díky které budete mít čas a datum neustále na očích, bez potřeby výrazněji rozsvěcovat displej či využívat gesto otočení zápěstí. O ovládání hodinek se stará nejen dotyková plocha displeje, ale i haptické tlačítko na boku zařízení.

Mezigeneračně došlo k vylepšení optického senzoru, který je díky pokročilému algoritmu strojového učení až o 60 % přesnější v oblasti měření srdeční frekvence. Samozřejmostí je i monitoring okysličení krve a dokonce i EKG. Skrze náramek můžete sledovat i údaje o vašem spánku, kvalitě dýchání či teplotu vaší pokožky. Sportovní nadšenci ocení podrobné měření více než 40 různých aktivit a při cvičení venku bez telefonu přijde vhod GPS. Obávat se nemusíte ani sprchování, deště či plavání, Charge 6 je odolný do 5 ATM.

Google se v případě novinky také angažoval a přidal do prostředí hlubší integraci oblíbených služeb. Je zde vylepšené ovládání YouTube (Music) a také Google Map a také jasné povely na displeji při navigaci. Nechybí ani Google Peněženka, která v kombinaci s NFC umožňuje bezkontaktně platit. Slibně to vypadá také s výdrží, alespoň dle slov výrobce, neboť při běžném používání by měl náramek vyžadovat nabíječku po 7 dnech.

Fibit Charge 6 je dodáván v barevných variantách zvaných Obsidian, Coral a Porcelain, přičemž cena je stanovena na 160 eur, což jsou v přepočtu necelé 4 tisíce korun. Tuto cenu tak lze očekávat na českém trhu, avšak dostupnost prodeje na pultech našich obchodů prozatím není známa.