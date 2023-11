Měli jste rádi produkty Fitbit? Smůla, Google značku stahuje nejen z ČR

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V tichosti se z českého trhu vytrácí další výrobce spotřební elektroniky, konkrétně Fitbit, který na českém trhu prodával primárně chytré náramky a chytré hodinky. Současně provozoval také placenou službu Fitbit Premium, která zprostředkovávala podrobnější analýzy zvládání stresu i prohloubené údaje o vašem spánku, nechyběly ani obsáhlejší personalizace denních aktivit.

Jak uvedl Google přímo na svých oficiálních stránkách podpory, se vším je konec. Česká republika bohužel patří na seznam 11 zemí z Evropy, kde má Fitbit utrum. Kromě nás potkal stejný osud rovněž Estonsko, Chorvatsko, Lucembursko, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko. Nejde však jen o záležitost Evropy, děje se tak i v Asii a Africe, o čemž informuje androidauthority.com.

Jde o poměrně překvapivý krok, neboť Google, který značku Fitbit definitivně přebral v roce 2021, avizoval, že hodlá zpřístupnit služby sledování zdraví širšímu spektru uživatelů, s čímž měla značka Fitbit rozhodně pomoci. Dalším paradoxem je, že na mnoha jmenovaných trzích Google oficiálně nepůsobí, což znamená, že například nové hodinky Pixel Watch a Pixel Watch 2 si zákazníci běžně nemohou zakoupit.

Google naštěstí slibuje, že jde o zcela řízený odchod, což znamená, že současná zařízení budou podporována nejen v otázce záruky, ale také aktualizacemi softwaru. Jiná situace panuje kolem služby Fitbit Premium, která jednoduše skončila, a to již 24. října. Od daného data již nedochází k automatickému obnovování. V praxi to znamená, že služba bude fungovat do doby, než vaše fakturační období skončí, navrch vám Google dá 30 dní bezplatně navíc. Jakmile i ty uplynou, přepne se služba do bezplatné varianty.