Levná drátová sluchátka pro iPhone mohou vyžadovat Bluetooth. To není vtip

Pro naše pravidelné čtenáře asi není žádné velké překvapení, že sluchátka k mobilnímu telefonu můžete mít v drátové/bezdrátové variantě. Zatímco u té první stačí jen vybrat správný konektor, připojit a můžete poslouchat, u sluchátek s Bluetooth musíte nejprve projít procesem párování a pak se také starat o nabíjení sluchátek. Pro úplnost dodejme, že u dražších modelů můžete vybírat, jakým způsobem je připojíte.

Jak ale ukazuje zkušenost Joshe Whitona, o kterou se podělil na sociální síti X, dynamický trh příslušenství pro mobilní telefony dokáže nabídnout i jiný druh „hybridu“, který je mnohem podivnější. Vše začalo tím, že Josh na dovolené v Chile ztratil svá bezdrátová sluchátka a na letišti si chtěl koupit pro svůj iPhone s portem Lightning nějaká levná drátová, aby přečkal dlouhou cestu letadlem domů. První nabídnutý pár mu nefungoval, druhý taktéž ne a dokonce nebyl schopen rozběhnout ani ten nejobyčejnější model připojený přes redukci.

A crazy experience — I lost my earbuds in a remote town in Chile, so tried buying a new pair at the airport before flying out. But the new wired, iPhone, lightning-cable headphones didn't work. Strange.



So I went back and swapped them for another pair, from a different brand.…