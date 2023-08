Elon Musk si chce pohovořit se šéfem Applu o výši poplatků v App Store

Inovátor Elon Musk je považován za značně kontroverzní, ale také velmi vlivnou postavu technologické scény s velkým přesahem do jiných sfér. Svůj vliv chce nyní aplikovat i na Tima Cooka, šéfa Applu, který mu zřejmě nedávno udělil výjimku i u aplikace „X“ ve virtuálním obchodě App Store.

Super Important to Support Creators!



If you can afford it, please subscribe to as many creators on this platform as you find interesting.



People from every corner of the world post incredible content on 𝕏, but often live in tough circumstances, where even a few hundred…