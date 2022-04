Apple uklízí v App Store, vývojáři jsou znechucení

„There is an app for that,“ bylo v roce 2009 reklamní heslo Applu, které se snažilo naučit běžné spotřebitele, že si schopnosti svého telefonu mohou rozšířit instalováním nejrůznějších aplikací. O úspěchu/neúspěchu jednotlivých operačních systémů pak měl rozhodovat zejména zájem vývojářů a množství nabízených aplikací než kvality samotného OS. O více než dekádu později jsme v opačné situaci. Obchody obou hlavních platforem přetékají aplikacemi, mnoho z nich je však nevalné kvality, nebo dokonce svým uživatelům škodí. Tím je notoricky známý Google a jeho laxní pravidla, avšak ani App Store není imunní. Oba provozovatelé tak bojují nejenom s otázkou bezpečnosti, ale i příliš košaté nabídky nekvalitních a zastaralých aplikací.

Google se snaží staré a neaktualizované aplikace „vyštípat“ pravidlem o nutnosti používání nejnovějšího API a podobný přístup zvolil i Apple, který zasílá některým vývojářům e-mail s názvem „App Improvement Notice“, ve kterém upozorňuje, že z obchodu App Store odstraní aplikace, které nebyly „po delší dobu aktualizovány“.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR