„Náfuka“ dorazil do redakce. Ne, nemyslíme nepříjemného kolegu, ale lehce „přifouklý“ MacBook Air s procesorem M2. Ten je nově k dispozici v 15,3" variantě, zachovává extra tenkou konstrukci, zajímavé barevné varianty a samozřejmě i výkon, kterého má novinka na rozdávání i u základní verze. Cena přitom nijak dramaticky neposkočila. Kde je tedy chyba?

Donedávna byla úhlopříčka více než 13" (ať už 13,3", nebo 13,6") výsadou MacBooků z modelové řady Pro, to se však mění. Na začátku června Apple představil „přifouklý“ MacBook Air s čipem M2 a 15,3" obrazovkou. Ten se nám před nějakou dobou dostal do redakce, takže se na něj můžeme detailně podívat. Snaží se zaujmout ty, pro které jsou 13" úhlopříčky nedostatečné, přesto si potrpí na tenkém a lehkém těle a samozřejmě ekosystém od Applu.

Za zapůjčení Apple MacBook Air M2 (15,6") děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si můžete počítač zakoupit.

Technické parametry Apple MacBook Air 15,3 (M2) 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 23,8 × 34 × 11,5 mm , 1 510 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 15,3" (2 880 × 1 864 px) Chipset Apple M2 , Paměť RAM: 8 GB , disk: 256 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 2× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: ?, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém macOS X Akumulátor ? Wh , udávaná výdrž: 18 hodin Dostupnost červen 2023, 38 000 Kč

Obsah balení: alespoň něco

V elegantní krabici dostanete kromě samotného notebooku také 35W adaptér se dvěma USB-C, můžete tedy dobíjet dvě zařízení najednou, ovšem pomaleji. Pokud chcete něco lepšího, na webu Apple si můžete notebook nakonfigurovat s adaptérem o výkonu 70 W, navíc bez příplatku. Právě tento adaptér doporučujeme, nabije totiž notebook rychleji, konkrétně 50 % za 35 minut. Dále se v balení nachází proplétaný kabel USB-C–MagSafe 3 v barvě notebooku, v našem případě v temně inkoustové. Dostalo se i na základní dokumentaci a samozřejmě samolepky, žádné adaptéry či dokonce huby však rozhodně v balení nehledejte.

Líbilo se nám elegantní balení

proplétaný kabel MagSafe

můžete si vybrat mezi 35 a 70W adaptérem bez příplatku

Nelíbilo se nám u základní varianty jen pomalý 30W adaptér

Konstrukční zpracování: stejný, jen velký

Pokud se vám líbí MacBook Air M2 se 13" úhlopříčkou, máme dobrou zprávu – 15" varianta se téměř nijak nezměnila, jen narostla. Novinka má rozměry 34 × 23,8 × 1,15 cm, 13" varianta 30,4 × 21,5 × 1,13 cm. To znamená, že je i nepatrně tenčí, ale můžeme vás ubezpečit, že si toho prakticky nelze povšimnout. Narostla samozřejmě i hmotnost z 1 240 na 1 510 gramů. Stále se však jedná o extrémně kompaktní zařízení, zvláště když vezmeme v potaz fakt, že novinka disponuje úhlopříčkou 15,3". Bez debat se jedná o jeden z nejkompaktnějších 15" notebooků.

Pokud se vám líbily barevné varianty 13" MacBooku, opět máme dobrou zprávu, i větší kolega nabízí stejné barevné varianty, tedy hvězdně bílou, temně inkoustovou, vesmírně šedou a stříbrnou. Na testování nám dorazila zřejmě nejzajímavější barva, tedy temně inkoustová, avšak pozor – ovšem pozor na škrábance, mohou totiž odhalit podkladovou barvu, tedy šedou barvu hliníku.

Apple si bohužel vypůjčil i ne zrovna oblíbený výřez v displeji, ve kterém se ani tentokrát nenachází technologie Face ID, ale jen kamera + pár senzorů. Klávesnice i touchpad jsou opět perfektní, Apple již delší dobu ignoruje svůj nešťastný pokus v podobě motýlí klávesnice, takže tu máme starý dobrý nůžkový mechanismus a slušně velký touchpad s haptickou odezvou. Touchpad je opravdu rozměrný a neskutečně pohodlný, většině uživatelů bohatě zastoupí klasickou myš. Pochopitelně se dostalo i na konektor MagSafe, konkrétně ve třetí generaci. Je extrémně tenký, tedy zcela vhodný pro ultrabooky typu MacBook Air.

Možná si trochu postěžujeme, nabídka konektorů je totiž stejná jako v případě menšího modelu. Stačit vám tak musí dvojice USB-C 4 (Thunderbolt 3), na čtečku SD karet ani třetí Thunderbolt se už nedostalo. To je opravdu velká škoda, alespoň čtečku bychom viděli rádi.

Líbilo se nám MagSafe 3

povedené barvy

velmi tenký a lehký

Nelíbilo se nám slabá konektorová výbava

výřez v displeji

Displej: větší, ale jinak stejný

Větší úhlopříčka displeje, to je to, oč tu běží. Jak už víme, úhlopříčka narostla z 13,6" na 15,3", rozlišení povyskočilo na 2 880 × 1 864 pixelů. Zachován zůstal maximální jas 500 nitů i technologie True Tone. Displej je stále velmi dobrý, ovšem za vyšší jas bychom se určitě nezlobili. Zobrazovač má velmi dobré pozorovací úhly a barevné podání je rovněž na úrovni. Doplníme, že obnovovací frekvence činí stále 60 Hz, ani zde tedy k žádnému posunu nedošlo.

Ve výřezu není Face ID, nýbrž jen 1 080p FaceTime HD kamera. Kvalita je dobrá, na videokonference dostatečná.

Líbilo se nám kvalitní webová kamerka

technologie True Tone

Nelíbilo se nám jas by mohl být vyšší

výřez

Zvuk: to se nám líbí

MacBook Air (M2) s 15,3" displejem má na těle hned 6 reproduktorů, tedy o dva více, s certifikací Dolby Atmos, samozřejmě skryté, jak je u Apple zvykem. Konkrétně jde dva páry wooferů v antirezonančním uspořádání se dvěma tweetery a přenáší dvakrát hlubší basy, což musím potvrdit. Reproduktory hrají zkrátka skvěle, dostatečně nahlas, zvuk má prostorový efekt, hloubky jsou výraznější než u MacBooku Air s menší úhlopříčkou.

Pokud budu srovnávat s konkurencí, hraje nadprůměrně a dokáže kvalitou předehnat i některé „certifikované“ reproduktory. K dispozici je i soustava tří mikrofonů a 3,5mm jack.

Líbilo se nám velmi kvalitní zvuk s certifikací Dolby Atmos

vylepšené basy

Výkon hardwaru: bude stačit většině

MacBooky už nějakou tu dobu spoléhají čistě na procesory Apple Silicon, v tomto případě jde o procesor M2 s velmi slušnými výsledky. Je však třeba počítat s tím, že vzhledem k chybějícímu aktivnímu chlazení nebudou MacBooky Air nikdy tak výkonné jako MacBooky Pro se stejným procesorem. Neznamená to, že bude výkon diametrálně odlišný, ale bude docházet k větším výkyvům, což je pochopitelné a kupříkladu střihači videí s tímto faktem musí počítat. Než se dostaneme k výkonnostním testům, zmíníme, že základní varianta nabízí 8GB RAM a 256GB úložiště. Kromě toho kombinuje 8jádrové CPU a 10jádrové GPU, můžete si však nakonfigurovat až 24GB RAM + 2TB úložiště. Za základní variantu zaplatíte 37 990 Kč, což je pouze o tisíc korun vyšší cena, než za kolik se prodávala základní 13" varianta s 8jádrovým GPU. Pro zajímavost, nejdražší MacBook Air s úhlopříčkou 15 " vyjde na 73 990 Kč.

I základní varianta nabízí opravdu perfektní výkon, jen není zcela vhodná pro nonstop náročný střih videí, k čemuž je díky aktivnímu chlazení vhodnější MacBook Pro. Pokud však hledáte notebook pro kancelářskou činnost, editaci fotografií, střih méně náročných videí a další podobnou práci, bude vám výkon MacBooku Air (M2) stačit na roky dopředu. Ve všech případech bych však doporučil pořídit minimálně variantu s 16GB RAM, už kvůli možnosti souběžně spouštět více náročných aplikací. Osobně bych této variantě dal přednost i před větším úložištěm, protože externí SSD jde pořídit vždy, dorovnat nedostačující RAM už nikoli. Tato varianta vyjde na 43 990 Kč.

Líbilo se nám i základní varianta má perfektní výkon

nově 10jádrové GPU v základu

Výdrž baterie: na celý den

MacBook Air (M2) má integrovanou lithium‑polymerovou baterii s kapacitou 66,5 Wh. Apple deklaruje výdrž 18 hodin přehrávání videa, případně 15 hodin surfování na webu. Jde o stejné hodnoty jako v případě MacBooku Air se 13" úhlopříčkou, které navíc odpovídají realitě. Sám jsem MacBook Air (M2) několik týdnů používal jako hlavní pracovní nástroj a během jednoho pracovního dne se mi jej vybít nepodařilo, a to i přestože jsem nonstop používal různě náročné aplikace (Chrome, Photoshop, iMovie) a do toho si pouštěl hudbu. Nabíjení dodávaným 35W adaptérem zabere něco okolo 2 hodin a 40 minut. Pokud si pořídíte 70W adaptér bez příplatku, z 0 na 50 % se dostanete během 35 minut a na 100 % za 1 hodinu a 30 minut.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž

Nelíbilo se nám dodávaný 35W adaptér se dvěma USB-C je pomalý

Software a konektivita: klasika

Na test MacBook dorazil se systémem macOS 13 Ventura. Systém je pochopitelně svižný a pro majitele MacBooků důvěrně známý. Z bezdrátové komunikace se můžete spolehnout na Wi-Fi 6 (802.11ax) a Bluetooth 5.3, z klasických portů se můžete těšit na dvojici Thunderboltů 4, které slouží jak pro přenos dat, tak pro nabíjení a připojení externích monitorů. Připojit můžete například jeden 6K monitor. Dostalo se i na MagSafe 3. Jen škoda, že se chybí čtečka SD karet.

Líbilo se nám rychlý systém

Nelíbilo se nám slabší konektivita

Zhodnocení a závěr: ve větším těle stejný duch

Apple MacBook Air M2 s 15,3" úhlopříčkou uspokojí většinu náročnějších uživatelů. Nabízí totiž špičkový výkon, perfektní klávesnici a touchpad, luxusní zpracování a samozřejmě také větší úhlopříčku, díky které bude práce s fotkami a videem mnohem pohodlnější. Když k tomu přičteme dobrý zvuk a velmi slušnou výdrž, máme tu adepta na koupi pro mnohé z vás.

A Apple to tentokrát nepřehnal ani s cenou. Jediné doporučení, které z mé strany zazní, je to, abyste důrazně promysleli investici do 16GB RAM, pro mnohé dnešní náročnější aplikace jde o nezbytné minimum a investice 6 000 Kč se vám bohatě vrátí na ušetřeném čase a nervech.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz