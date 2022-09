Podle Elona Muska jedná Starlink o propojení satelitního internetu s iPhony

Při uvedení nové řady iPhonů bylo asi nejzajímavější novou funkcionalitou nouzové připojení přes satelitní systém. Apple byl jako obvykle skoupý na technické detaily, dozvěděli jsme se pouze, že funkce bude spuštěna v listopadu na území USA a Kanady. O případné ceně nebo operátorovi prozatím nepadlo ani slovo.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.



For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower.