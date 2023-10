Dlouhá podpora nových Pixelů by mohla způsobit zemětřesení ve světě Androidu

Fotografie: Google

Nová řada Pixelů 8 představená minulý týden přináší vylepšenou fotovýbavu, displeje s vyšším jasem, procesor Google Tensor G3, ale mimo vše dříve uvedené také ve světě Androidu mimořádně dlouhou softwarovou podporu. Ta přitom často hraje klíčovou roli při výběru nového telefonu. Ostatně i čínské značky, jako je Xiaomi, které dříve sázely především na co nejvýkonnější hardware s ohledem na poměr cena/výkon, jsou si tohoto faktu dobře vědomy. Jak by mohla strategie Googlu zahýbat se současnými poměry na trhu?

Nabízí Google skutečně nejdelší softwarovou podporu ve světě Androidu?

Jakkoliv je 7letá softwarová podpora u nových Pixelů 8 zajímavá, je nutné hned na začátek zmínit, že se o nejdelší softwarovou podporu u smartphonů s Androidem nejedná. Tu (bereme-li v potaz počet let) nabízí značka Fairphone se svým nejnovějším modelem Fairphone 5, který jsme si mohli naživo vyzkoušet. Díky nasazení průmyslového čipsetu od Qualcommu slibuje výrobce u tohoto modelu podporu minimálně do roku 2031 (tedy 8 let) s garancí přinejmenším pěti velkých aktualizací operačního systému Android. Navíc se zaměřením na co nejsnadnější opravitelnost a dostupnost náhradních dílů, což nové Pixely vzhledem k jejich konvenční konstrukci (pojící se také s odolností dle IP68) nenabídnou.

Nic to každopádně nemění na tom, že softwarové garanci 7 let, tedy příslibu nejnovější verze operačního systému i nejaktuálnějších bezpečnostních záplat po tuto dobu, jak se uvádí na blog.google.com, lze jen tleskat. Google takto dlouhé podpory dosáhl rovněž za pomoci proprietárního čipsetu Google Tensor, což je i jeden z důvodů, proč má například Apple dlouhodobě nejdelší či jednu z nejdelších softwarových podpor, a to díky „sladění“ hardwaru se softwarem.

Díky Googlu se (snad) prodlouží podpora i u ostatních

Tento krok ze strany Googlu by navíc měli uvítat všichni uživatelé zařízení s Androidem, neboť bude motivovat i další výrobce k prodloužení podpory z jejich strany. Konkrétně Samsung podle sammobile.com v současnosti aktivně zvažuje možnosti prodloužení softwarové podpory u smartphonů. Čistě teoreticky je tak možné, že se u chystané řady Galaxy S24 dočkáme rovněž 7leté podpory.

„Přiučit“ by se však mohlo například i takové Xiaomi, jehož smartphony jsou mezi zákazníky rovněž oblíbené, a to i když podporu u některých zařízení nedávno prodloužilo na úroveň Samsungu. V neposlední řadě by pak tento krok mohl již konečně namotivovat i z hlediska celkových prodejů méně populární, avšak mnohými stále velmi oblíbené, značky, jako je třeba ASUS či Sony, jejichž podpora je v současné době spíše (pod)průměrná.

Doufejme tak, že rozhodnutí Googlu odstartuje vlnu prodloužené softwarové garance u všech výrobců. Na rozdíl od úzce zaměřeného Fairphonu má totiž Google rozhodně potenciál změnit zavedené pořádky na trhu, tentokrát naštěstí ve prospěch nás, zákazníků.

