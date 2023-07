Máte mobil s touto verzí Androidu? Tak pozor, Google mu utne podporu ve službách Play

Jak se lze dočíst na android-developers.googleblog.com, od srpna 2023 přestanou Služby Google Play ve svých nových verzích podporovat systém Android 4.4 KitKat. KitKat, který byl vydán v roce 2013, ztratí podporu těsně před svým 10. výročím, jak dodává fonearena.com. To znamená, že zařízení se systémem KitKat, který dostal název po slavné oplatce vytvořené anglickou cukrářskou společností Rowntree's z Yorku už v roce 1935, již nebudou dostávat aktualizace ani podporu ze strany Služby Google Play, jak oznámil samotný Google.

