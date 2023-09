Vyzkoušeli jsme modulární Fairphone 5. Povede se mu oslovit masy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno představený Fariphone 5 nizozemského výrobce, který je vyznavačem modulárního řešení, férových mezd pro zaměstnance a extrémně dlouhé softwarové podpory, je bezpochyby unikátním smartphonem. Na rozdíl od předešlého Fairphonu 4 však už (třeba jen kvůli displeji) vypadá novinka o dost zajímavěji a teoreticky by mohla oslovit mnohem více zákazníků. Jaké jsou naše první dojmy?

Konečně displej, který si zaslouží

Obrazovka smartphonu hraje významnou roli a do velké míry dělá i první dojmy. Široké rámečky, nízký maximální jas či horší rozlišení dokáží odradit, což byl částečně případ loňského Fairphonu 4. Ten měl na svou dobu (a také cenu) zkrátka již nepříliš kvalitní IPS LCD panel s masivními rámečky a zastaralým kapkovitým výřezem, což si naštěstí výrobce uvědomil a do Fairphonu 5 nasadil větší OLED displej s moderním „průstřelem“ a tenčími rámečky. Svědčí o tom i nárůst uhlopříčky z 6,3" na 6,46", ačkoliv se rozměrově Fairphone v některých oblastech zmenšil (162 × 75,5 × 10,5 mm u Fairphonu 4 vs. 161,6 × 75,83 × 9,6 mm u Fairphonu 5).

Nová obrazovka má sice například „jen“ 90Hz obnovovací frekvenci a přiznáváme, že u zařízení s cenou 700 eur (zhruba 17 tisíc korun) bychom rádi viděli 120 Hz a třeba i ještě tenčí rámečky, ale i tak je novinka naprosto bez problémů použitelná a ostudu vám rozhodně neudělá. Málokterý smartphone se navíc může pochlubit relativně tlustým 0,7mm sklem Gorilla Glass 5. V případě rozbití obrazovky si navíc stačí objednat náhradní díl, mít po ruce křížový šroubovák a během pár minut můžete obrazovku vyměnit za novou.

Modulární řešení má své kouzlo

Ostatně celý telefon je v duchu uživatelské opravitelnosti, i proto se skládá z několika různých modulů. I kdybyste však nechtěli nic opravovat, může přijít vhod velmi snadno vyměnitelná baterie (mezigeneračně o vyšší kapacitě 4 200 mAh), jejíž výměnou za sekundární článek si tak můžete snadno prodloužit výdrž bez potřeby zařízení nabíjet. To vše, stejně jako třeba pětiletá záruka od výrobce (po registraci zařízení), jsou výhody, které u jiného smartphonu jen tak nenajdete.

Z krátkého používání rozhodně oceňujeme i nižší hmotnost (212 gramů oproti 225 gramům Fairphonu 4), ale také schopnou fotovýbavu čítající celkem tři 50Mpx snímače včetně ultraširokoúhlého objektivu s automatickým ostřením, který tak poslouží i jako makro, hlavního snímače s OIS či kvalitní selfie kamerky.

Něco, co jsme si nemohli „osahat“, ale zanechává v nás velký dojem, je softwarová podpora. Díky nasazení průmyslového čipsetu od Qualcommu garantuje výrobce podporu minimálně do roku 2031 (tedy 8 let) s garancí přinejmenším pěti velkých aktualizací operačního systému Android. Pokud se tak řadíte mezi uživatele, kteří svůj telefon používají co nejdéle je to možné, představuje Fairphone 5 skvělou volbu.