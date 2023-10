Titanový rámeček by měla mít celá řada Galaxy S24

Letošní řada iPhone 15, konkrétně lépe vybavená a dražší dvojice s přívlastkem Pro, dorazila s titanovým rámečkem. Tento hodnotný kov se vyznačuje nízkou hmotností, odolností proti korozi, vyšší odolností a dokonce i tzv. biokompatibilitou, díky čemuž se využívá i pro zpevnění kostních útvarů (v podobě nejrůznějších šroubů apod.) v lidském těle, neboť titan, na rozdíl od nerezové oceli, následně není nutné z těla extrahovat. U smartphonů se pak vyzdvihuje především právě vyšší odolnost a celkově prémiovost tohoto materiálu, který u elektroniky není tak rozšířený jako nerezová ocel.

Nepřekvapí tak, že se na „titanovou vlnu“ pokusí naskočit i další výrobci, i když je z výrobního hlediska zpracování titanového rámečku o dost náročnější než zpracovat nerezovou ocel. A zdá se, že prvním z nich (hned za Applem) bude Samsung. Ten by měl totiž podle uživatele Revegnus představit titanové (ploché) rámečky u celé řady Galaxy S24.

Samsung Electronics plans to produce titanium frames for standard models on its domestic production line in Vietnam and will receive supplies of titanium frames for the Plus and Ultra models from two partner companies.