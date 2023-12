Google bude nově ukládat Časovou osu z Google Map přímo v telefonu

Fotografie: Google

Popularita Googlu jako celosvětově největšího internetového vyhledávače, ale i dalších přidružených aplikací či služeb pod něj spadajících, jako je Gmail, Google Chrome či Google Mapy, je obrovská. Mnohdy se přitom diskutuje o nakládání s daty uživatelů, která Google využívá k marketingovým účelům, respektive optimálnímu cílení reklam, z nichž mu následně plynou příjmy. Vzhledem k množství služeb od Googlu, které průměrný jedinec každodenně používá, pak přinejmenším v některých případech vyvstává hypotetická otázka, co je ještě přijatelné a co už je příliš z hlediska enormního množství údajů, které o nás internetový gigant sbírá.

V tomto ohledu je jedním z velkých témat rovněž záznam reálné polohy uživatele skrze používání Google Map, pro což má Google funkci nazvanou jako „Časová osa“. Právě na ni se vztahuje nejnovější aktualizace Google Map, jež se detailně představuje na oficiálním Google blogu a upozornil na ni 9to5google.com.

Časová osa v Google Mapách se nyní bude ukládat lokálně

Z hlediska soukromí a bezpečnosti dat nyní Google přináší jednu zásadní změnu, která se dotkne uživatelů aplikací na Androidu a iOS. Namísto dosavadního ukládaní dat o Časové ose do cloudu, respektive na servery Googlu, bude nyní internetový gigant tyto údaje uchovávat lokálně přímo v zařízení. Bude se jednat o výchozí nastavení, které však bude možné změnit zpět na ukládání dat do cloudu v podobě end-to-end šifrovaných záloh Časové osy. S novým výchozím nastavením se logicky pojí i možnost přijít o veškerá data uložená v rámci Časové osy při ztrátě či odcizení telefonu, tudíž Google i nadále ponechá možnost tyto údaje zálohovat. Pro úplnost dodejme, že Časová osa se váže na aktivaci historii polohy, tudíž nemusí být vůbec zapnuta, pokud si to uživatel nepřeje.

Ukázka nastavení Časové osy (aktuální stav, prosinec 2023)

Novinka by se podle Googlu měla dostavit v průběhu příštího roku formou pozvolného updatu. Uživatelé na novinku budou upozorněni notifikací. Další změnou projde i výchozí nastavení období, za nějž se Časová osa ukládá. V současnosti se jedná o 18 měsíců (s možností délku upravit, viz přiložené screenshoty), nově se však budou údaje z Časové osy automaticky mazat již po třech měsících. I tento krok by měl přispět k větší úrovni soukromí a bezpečnosti osobních dat uživatelů.