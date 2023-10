Google Pixel 8 zůstává sympatickým kompaktem a přináší vylepšené foťáky

Oficiální premiéru si před několika málo okamžiky odbyl nový Google Pixel 8. Dechberoucí vlny úžasu však patrně nenastanou, neboť Googlu podruhé za sebou recykluje design a vzhled novinky se podobá Pixelům 7 a 6. I tak se však lze těšit na několik novinek.

Potěšující je, že telefon není opět přerostlý, a to i díky kosmetickému zmenšení displeje, který má letos už jen 6,2". Nadále však jde o AMOLED panel s jemným rozlišením a konečně i 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje až 2 000 nitů. Telefon si uchoval i zvýšenou odolnost IP68, což znamená, že mu nevadí prach a voda.

Za zmínku stojí dílčí změny u fotoaparátů, ačkoliv na teleobjektiv se tradičně nedostalo. Hlavní snímač má nadále 50 Mpx a optickou stabilizaci obrazu. Netřeba připomínat, že v oblasti fotografování patří Pixely k absolutní špičce. Progresu doznala ultraširokoúhlá kamera s 12 Mpx, která má nově automatické ostření. Co to v praxi znamená? Pixel 8 bude vhodný i na makro. Bohužel se nedostalo na teleobjektiv, což je velká škoda. Navzdory tomu Google udává, že bude možné scénu 8× přiblížit ve vysokém rozlišení. Přepracována je i čelní kamerka, která má nově 10,5 Mpx.

