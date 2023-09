Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Xiaomi dnes v Berlíně společně s dalšími produkty představilo také skvěle vybavený model Xiaomi 13T Pro. Horká novinka se chlubí velkým displejem s vysokým maximálním jasem, bleskově rychlým nabíjením i další výbavou, která stojí za vaši pozornost.

Xiaomi 13T Pro láká na pětiletou podporu, špičkový displej i fotovýbavu Leica

Displej za jedna s hvězdou

Skvělý první dojem novinka vzbudila už 10bitovým displejem CrystalRes AMOLED, jehož úhlopříčka činí úctyhodných 6,67" a se jedná o panel se schopností vykreslit až 144 Hz. Vše tak působí maximálně plynule a také čtečka otisků prstů reaguje svižně. Za zmínku pak nepochybně stojí i extrémně vysoký maximální jas, jehož hodnota činí až 2 600 nitů. Obrazovka je rovněž mírně zaoblená, což činí používání ještě příjemnějším, zejména když ovládáte telefon gesty. Uživatele citlivé na blikání zobrazovacího panelu potěší jistě rovněž 2 880Hz PWM stmívání.

Také zbytek výbavy stojí za to. Samozřejmostí je například prémiová haptická odezva, na své si však přijdou i milovníci (veganské) kůže. Ta pokrývá záda v provedeném modrém odstínu a je zárukou jistého úchopu za všech okolností, neboť není kluzká, a to ani když je zařízení mokré. Novinka se pyšní odolností dle IP68, tudíž ji nerozhází ani pád do bazénu. Také rozměrově a hmotnostně (162,2 × 75.7 × 8,62 mm a 200 gramů) je na tom Xiaomi 13T Pro vzhledem k velikosti obrazovky dobře a v ruce nepůsobí příliš mohutně.

Výkon a nabíjení, které oslní

Xiaomi je dlouhodobě známé svou technologií rychlého nabíjení HyperCharge, která nemůže chybět ani u modelu 13T Pro. Navíc přímo v balení najdeme kromě kabelu a pouzdra také 120W adaptér, pomocí něhož lze telefonu doplnit energii z 0 na 100 % zhruba za 20 minut, což je excelentní hodnota, o které si může nechat mnohá konkurence pouze zdát. Baterie o celkové kapacitě 5 000 mAh je pak standardně rozdělena do dvou článků.

Předností novinky je i brutální výkon, který zajišťuje nový 4nm procesor MediaTek Dimensity 9200+ s GPU Immortalis G715. Ten má spolu s 12 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložištěm zajistit hladký chod i za několik let. Jelikož je navíc Xiaomi 13T Pro osazeno pokročilým chlazením, nemělo by mu dělat problém ani zahřívání. Na uživatele čeká Android 13 s nadstavbou MIUI 14. Velkou předností je rovněž garance 4 velkých aktualizací OS a 5 let bezpečnostních záplat, čímž Xiaomi dorovnává jihokorejskou konkurenci.

Fotovýbava pro náročné

Podobně jako u modelů Xiaomi 13 využívá výrobce u série 13T bohatého know-how v oblasti fotoaparátů, které vylepšuje i za pomoci společnosti Leica. Novinka je tak osazena celkem 4 fotoaparáty s 50Mpx primárním senzorem v hlavní roli, teleobjektivem o stejném rozlišení, 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem a 20Mpx selfie kamerkou. Problém není ani záznam 8K videa, hlavní snímač má fyzickou velikost 1/1,28", světelnost f/1.9 a ohnisko 24 mm. Teleobjektiv pak nabídne 50mm ohnisko, tudíž přibližně dvojnásobné optické přiblížení, na rozdíl od hlavního snímače však nemá OIS. 15mm ultraširokoúhlý objektiv má standardní světelnost f/2.2, kterou disponuje i selfie kamerka.

Cena a dostupnost

Novinka bude na českém trhu k dispozici ve variantě 12 + 512 GB za doporučenou maloobchodní cenu 20 999 Kč. Pokud si navíc zakoupíte model z řady Xiaomi 13T v období od 28. září do 8. října 2023 na xiaomicesko.cz či u oficiálních partnerů, budete mít možnost získat tablet Redmi Pad SE a Band 7 Pro zdarma.

Pokud si Xiaomi 13T nebo 13T Pro předobjednáte u Mobil Pohotovosti, pak si můžete navíc cenu telefonu snížit až o 3 000 Kč, a to díky bonusu k výkupu. A díky speciální službě Koupíš, Prodáš, Splácíš pořídíte Xiaomi 13T už za 300 Kč měsíčně. Pro prvních 200 registrovaných je pak připravena ještě prodloužená 3letá záruka v hodnotě několika tisíc korun.