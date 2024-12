S Google Peněženkou na cesty: pas v mobilu nyní realitou, ale nikoli nám na dosah

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V uplynulých letech se smartphony staly nepostradatelným pomocníkem. Nahradily nejen počítače a fotoaparáty, ale také se staly naší virtuální peněženkou. Dokonce v nich můžeme nosit klíče od automobilu nebo občanský průkaz, ačkoliv jsme v ČR v „transformační“ fázi, kdy není občanský průkaz uložený v telefonu přijímán úplně všude. Jak se bude tento trend dále vyvíjet, není těžké odhadnout, stačí se podívat do zahraničí. V USA je možné ve vybraných státech uložit řidičský průkaz do smartphonu, což v ČR naštěstí není vyloženě nutné, neboť řidičský průkaz nemusíte vozit s sebou. Nově je možné si do telefonu uložit také pas, konkrétně skrze Peněženku Google.

Postup přidání pasu do peněženky je velmi jednoduchý a celá „konverze“ klasického pasu do jeho elektronické mobilní podoby trvá pouze pár minut. Aplikace požádá majitele, aby natočil selfie video a naskenoval čip v pasu telefonem, ověření identity je tak skutečně rychlé. I pokud se řadíte mezi technologické nadšence, kteří si mohou tuto novinku vyzkoušet a pobýváte v USA, nebudete moci uplatnit virtuální pas všude.

Aktuálně ho podle engadget.com přijímá 27 států (a Portoriko), přičemž každý stát má alespoň jedno letiště, které tento virtuální pas akceptuje. Jejich seznam můžete najít na tsa.gov.

Google wallet can now be your passport! pic.twitter.com/HERWJMQxrH — Rjey (@RjeyTech) December 8, 2024



Je zřejmé, že se brzy dočkáme dalšího rozšiřování možnosti využívat virtuální identifikační průkazy nejen v USA, ale také v Evropě. Dodejme, že stejně jako řidičský průkaz, není v ČR nutné nosit ani občanský průkaz a občané se mohou prokázat jiným způsobem. V rámci cestování by však rozhodně přišlo vhod mít možnost uložit si cestovní doklady rovnou do telefonu a nechat si je zkontrolovat elektronicky, což by mohlo kromě zvýšení komfortu rovněž ušetřit čas pasažérům na letištích a usnadnit práci letištním zaměstnancům. Navíc bychom tak u sebe nosili zase o jednu věc méně, o kterou bychom se strachovali, že ji někde ztratíme.