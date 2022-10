Apple nasadí USB-C a zdražuje předplatné a další zprávy týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple pro nás má dvě novinky, jednu příjemnou a druhou ne tak docela. Podíváme se ale také na další sluchátka Nothing a připravovaný kompakt od Sony. Vítejte u mNews.

mNews #191 – Apple nasadí USB-C a zdražuje předplatné

Apple přejde na USB-C

Doba, kdy každý telefon potřeboval vlastní nabíječku, je dávno pryč. Tedy... skoro. Zatímco celý svět elektroniky přešel na USB-C, Apple si tvrdošíjně u iPhonů drží konektor Lightning. Dokonce i jejich MacBooky nebo iPady nový standard v podobě USB-C používají. iPhone však stojí stranou. To však má skončit. Evropský parlament v říjnu odsouhlasil používání jednotného konektoru a vedoucí marketingu společnosti Apple potvrdil, že k nahrazení zastaralého Lightning skutečně dojde, i když z toho Apple vůbec nemá radost. Nepotvrdil, kdy se tak stane, takže je nasnadě předpokládat, že ještě příští rok se dočkáme telefonů s Lightningem a až v roce 2024, kdy nabude rezoluce v platnost, přijdou iPhony s USB-C. A je otázka, jak dlouho jim to vydrží. Dle všeho Apple dost sází na bezdrátové nabíjení MagSafe.

Nothing Ear na celý den

Vyrábět sluchátka je evidentně o dost jednodušší než telefony. Společnost Nothing právě představila již druhá, která se opět chlubí netradičním vzhledem, slušnou výdrží a pohodlným nošením. Nothing Ear (stick) jsou pecková sluchátka, která nabijete v pouzdru ve tvaru válce, ne nepodobnému rtěnkám. Bohužel jim chybí ANC, ovšem výdrž není špatná. Samotná sluchátka vydrží 7 hodin a s pouzdrem se vyšplhá doba poslechu až na 29 hodin. Na bocích sluchátek je dotykové ovládání, nechybí základní odolnost IP54 a ergonomický tvar by měl dle výrobce podporovat nošení v průběhu celého dne. Do obchodů zamíří již příští týden a cena se zastaví někde pod hranicí 3 tisíc korun.

Apple zdražuje předplatné

A zatímco konektory Apple mění jen nerad, zdražování mu proti srsti nijak není. To se týká nejen posledních telefonů a tabletů, ale rovněž i předplatných. Začněme u Apple Music, které ze 149 Kč vyrostlo na 165 Kč a rodinné předplatné zdražuje o 30 Kč měsíčně. Protivnější je to ovšem u Apple TV+. Za tu jste dosud měsíčně platili 139 korun, po zdražení vám Apple strhne 199 Kč, čímž se vyrovnává dalším streamovacím službám, ovšem obsahu nabídne zpravidla výrazně méně.

Sony chystá dostupný kompakt

V Sony vědí, po čem u nás toužíme. Většinou nám to ale nechtějí prodat. Uvidíme, jestli to bude i případ novinky, která právě začala unikat na internet. Telefon s očekávaným označením Xperia Ace IV zaujme kompaktními rozměry v čele s 5,5" OLED obrazovkou a poměrem stran 21:9. Telefon by tak měl opravdu příjemně padnout do ruky. Problémem ale nebude ani výkon, novinka by měla mít Snapdragon 4 Gen1. Společnost mu má dělat 128GB úložiště a 6 GB RAM. A potěší i dále, chybět nemá podpora microSD karet, voděodolnost a 3,5mm jack pro sluchátka! Baterie s kapacitou 4 500 mAh je pak pro takový telefon opravdu dostatečná. Poslední zpráva hovoří o tom, že na rozdíl od předchozích generací by se tato měla prodávat i mimo Japonsko. A my můžeme jen doufat, že zavítá k nám. Pokud to tedy Sony nezazdí cenou nebo foťákem.

A na závěr jedna rychlá zmínka pro hráče a fanoušky esportu. Letošní ročník největšího mobilního turnaje zná své výherce. Těmi se na Samsung Mistrovství České republiky Wild Rift stali hráči týmu Entropiq. V pražské Vodafone Areně si pak pro stříbro dokráčeli reprezentanti Ironic Outlaws a bronz si odnášejí GLORE. Takže těm gratuluji a pokud by i vás lákaly finanční výhry, začněte trénovat.

Chtěli byste kompaktní a slušně vybavený telefon? Nebo je to jen mýtus, o kterém všichni mluví, ale reálně by si ho nekoupili? Co by měl takový telefon vlastně podle vás mít? Dejte nám vědět do komentářů a sledujte mobilenet.cz.