Sony chystá kompakt s 5,5" displejem a Snapdragonem 4 Gen1. Možná dorazí i k nám

Fotografie: Sony

Společnost Sony si v několika posledních letech udržuje relativně úzké portfolio chytrých telefonů, které se na našem trhu skládá z vlajkového modelu Xperia 1, střední třídy označené desítkou a v podstatě zmenšenou vlajkovou lodí s číslovkou pět. Výjimku pak představuje Xperia Pro-I s hlavním snímačem typu 1". Na domácím japonském trhu však nabízí také Xperii Ace, jejíž nová verze, pravděpodobně s označením Xperia Ace IV, by měla dorazit někdy v příštím roce.

5,5" displej i 3,5mm jack

Telefon je však zajímavý především kompaktními rozměry, čemuž napovídá již samotná uhlopříčka displeje. Ta se zastavila na 5,5", jednat se má navíc o OLED panel s Full HD+ rozlišením a poměrem stran 21:9. Předchozí generace přitom měla pouze HD+ IPS LCD obrazovku s poměrem stran 19:9, uvádí Sumaho Digest, na který jako první odkázal hdblog.it a poté gsmarena.com.

Další zajímavostí je použitý čipset, kterým by mohl být Snapdragon 4 Gen1, jenž má přinést o 15 % výkonnější CPU a o 10 % výkonnější grafickou jednotku ve srovnání se Snapdragonem 480 nasazeném u Xperie Ace III. Výkonově má být pak Snapdragon 4 Gen1 podobný Snapsragonu 695, který pohání Xperii 10 IV. Společnost čipsetu má pak dělat 128GB úložiště a 6 GB RAM, dokonce nechybí ani podpora microSD karet, voděodolnost či 3,5mm jack. Na boční straně si rovněž můžeme všimnout kapacitní čtečky otisků prstů.

Objeví se i u nás?

Dostatečně dlouhou výdrž, která by mohla být vzhledem k menšímu displeji vskutku výtečná, má zajišťovat 4 500mAh baterie s podporou 18W nabíjení. Pro nás asi nejzajímavější informací je, že by se Xperia Ace IV mohla prodávat i mimo Japonsko, kde byla tato řada doposud v prodeji exkluzivně u operátora NTT DoCoMo. Do komentářů nám můžete napsat, zda byste přivítali kompaktní smartphone od Sony s 5,5" displejem a uvedenou výbavou.