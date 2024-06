Nástup CMF ve velkém stylu. Nová značka ukáže mobil, hodinky i sluchátka

Pro mnohé je výrobce Nothing nováčkem na poli mobilních telefonů, avšak i ten si již stačil vybudovat pomyslnou podznačku CMF, pod kterou vznikly například povedené chytré hodinky. Velmi brzy navíc dojde k výraznému rozšíření portfolia značky CMF.

Výrobce dnes oficiálně oznámil, že se dočkáme představení tří nových produktů. Půjde o chytrý telefon CMF Phone 1, chytré hodinky CMF Watch Pro 2 a nakonec dojde i na bezdrátová sluchátka CMF Buds Pro 2. Prozatím o nich samozřejmě neprozradil podrobnosti, avšak dlouhého čekání se nemusíte obávat. Všechny zmíněné produkty budou světu oficiálně odhaleny již 8. července od 11:00 hodin středoevropského letního času.

A wonderful turn of events.



Buds Pro 2 and Watch Pro 2 join Phone 1 in the new CMF by Nothing line-up.



Learn everything at our next Community Update on 8 July 2024, 10:00 BST.