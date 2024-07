Nothing oznamuje termín uvedení dalšího „Áčka“. Kdy dorazí Phone (2a) Plus?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing teprve před pár dny debutovala s prvním smartphonem podznačky CMF, který nabízí kromě kvalitního displeje, dlouhé výdrže a výkonného čipsetu také originální a částečně i prémiový design. Přesto neusíná na vavřínech a dnes oficiálně odhalila termín uvedení nového „Áčka“.

Bude se jednat o druhý smartphone s písmenkem „a“ v názvu, přičemž označení Plus dává tušit, že půjde zřejmě o vylepšenou variantu současného Nothing Phonu (2a). Nabízela by se rovněž možnost, že půjde o většího sourozence, ovšem s přihlédnutím k tomu, že i Nothing Phone (2a) disponuje 6,7" obrazovkou, je otázkou, zda má výrobce v úmyslu uvést ještě větší provedení tohoto povedeného smartphonu. Uvedení novinky se každopádně dočkáme ještě tento měsíc, konkrétně již ve středu 31. července v 11:00 středoevropského času.