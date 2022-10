Elegantní pouzdro a 29 hodin výdrže, to jsou sluchátka Nothing Ear (stick)

Fotografie: Nothing

Společnost Nothing dnes oficiálně představila svá druhá bezdrátová sluchátka, tentokrát nazvaná Ear (stick). Nejde o špuntová, ale spíše o pecková sluchátka, která se do ucha pouze vloží, což může mnoha uživatelům vyhovovat. Výrobce vypichuje 12,6mm měniče a pozornost budí velmi netradiční pouzdro ve tvaru válce. Inspiraci výrobce údajně našel u rtěnek. Po vzoru předchozích produktů Nothing je i pouzdro nových sluchátek průhledné, aby bylo na obě pecky vidět i v momentě, kdy se nabíjí. Otevření pouzdro probíhá pootočením.

Samotná sluchátka se mohou pochlubit výdrží kolem 7 hodin, avšak společně s energií z pouzdra se výdrž může vyšplhat až na 29 hodin, což je velmi slušné. Kaňkou na kráse je absence aktivního potlačení okolního hluku (ANC) a zavděk je nutno vzít jen funkcí Clear Voice, která za pomoci tří mikrofonů na těle sluchátka odkloní nežádoucí ruchy z okolí při telefonování. Dostalo se rovněž na funkci Bass Lock, která umí dynamicky uzpůsobovat hloubky. Z vnější strany sluchátek jsou dotykové plochy pro ovládání přehrávání hudby, přijmutí hovoru či hlasovou asistenci.

Nothing uvádí, že ergonomický tvar sluchátek zajišťuje pohodlí při nošení v průběhu celého dne a vhod přijde i mírně zvýšená odolnost dle certifikace IP54. Párování je díky funkci Fast Pair hračkou a pokud byste rádi podrobnější nastavení či ještě více funkcí, bude nezbytné si stáhnout aplikaci Nothing X.

Nothing Ear (Stick) vstoupí do prodeje 4. listopadu, tedy v příštím týdnu. Na českém trhu je bude mít v nabídce například obchod Alza.cz, přičemž cena by se měla zastavit těsně pod hranicí 3 tisíc korun.