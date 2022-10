Samsung MČR Wild Rift ovládli hráči Entropiq

Fotografie: PLAYzone

Sedmý ročník největšího mobilního turnaje v Česku zná své šampiony. Těmi se na Samsung MČR Wild Rift stali hráči týmu Entropiq. V pražské Vodafone Areně si pak pro stříbro dokráčeli reprezentanti Ironic Outlaws a bronz si odnášejí GLORE. Do historie MČR se zapsal Vladimír „Cekutka“ Mrkáček, který jako druhý hráč vyhrál MČR ve dvou různých titulech. Jeho tým si také odnáší největší část finanční odměny, která se letos vyšplhala na téměř 140 000 Kč.

V oblíbené mobilní hře LoL: Wild Rift se proti sobě utkávají dva týmy po pěti hráčích, jejichž úkolem je dobýt hlavní budovu (takzvaný Nexus) svého soupeře. Každý z hráčů se ujímá role jednoho unikátního šampiona a o vítězi rozhoduje kombinace strategie, týmové komunikace a individuálních schopností.

„Mobilní esport je neustále na vzestupu, což dokazuje i fakt, že jsme úspěšně zakončili už sedmou sezonu Samsung MČR v mobilních hrách. Věřím, že si zápasy užili všichni diváci, ať už na místě či u streamu. Velká gratulace putuje k vítězi, který předvedl skvělý týmový výkon. Pokud si chcete vyzkoušet zařízení šampionů, není nic jednoduššího než přijít do Vodafone PLAYzone Areny a otestovat si nejnovější Samsung Galaxy,“ říká Martin Doležel, Brand Marketing Manager ve společnosti Samsung Electronics.

Milník pokořen po devíti letech

Téměř celou dekádu čekali diváci na tento unikání zápis do historie. V roce 2012 zvítězil Jan „Rikytan“ Kusák ve hře StarCraft 2 a o rok později triumfoval v League of Legends. Byl tak zatím posledním a jediným hráčem, který zvítězil na MČR ve dvou různých hrách. Až do finálového zápasu Samsung MČR Wild Rift 2022. Stejný úspěch si nyní připsal Vladimír „Cekutka“ Mrkáček, kterému patří zlato v League of Legends z let 2015 a 2016. Tehdy reprezentoval již zaniklý tým Fraternitas. Letos přinesl pohár do Entropiq.

Už před samotným finálovým turnajem byli hráči Entropiq největšími favority. V této sezóně měli na české scéně impozantní bilanci 33 vítězství a 0 porážek. Na MČR si ale žádný tým nemůže být jistý. Hned ve skupině dokázal tým STOPWATCH eSports vzít Entropiq jednu hru. I přesto ale budoucí šampioni celý zápas otočili na 2:1 a následně postoupili do semifinále. V něm je po výsledku 2:0 čekal finálový soupeř v podobě Ironic Outlaw. I ten si připsal proti Entropiq jedno vítězství, když srovnal stav zápasu na 1:1. To ale bylo vše, co Entropiq dovolili, a zaslouženě dokráčeli až na vrchol.

Výsledky Samsung MČR Wild Rift 2022

Entropiq (50 000 Kč)

(50 000 Kč) Ironic Outlaws (30 000 Kč)

(30 000 Kč) GLORE (20 000 Kč)

mobilenet.cz byl mediálním partnerem akce

Strategickým partnerem turnaje se opět stal výrobce mobilních telefonů Samsung, který šampionát tradičně podporuje. I další partnery pojí s mistrovstvím mnohaletá spolupráce. V sedmé sezoně jimi byli prodejce elektroniky DATART a výrobce síťových prvků TP-Link. Mediálním partnerem byl portál mobilenet.cz.