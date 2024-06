Podznačka Nothing nepřestává udivovat. Dočkáme se smartphonu CMF Phone 1

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Pokud máte rádi výstřední věci či obecně technologické produkty, které nejsou fádní, jistě jste si všimli zařízení značky Nothing. Společnost zaujme kromě výrazného marketingu cíleného především na mladé obecenstvo na sociálních sítích také designem, jenž využívá průhledné materiály a také světelné prvky tolik typické právě pro Nothing, který je u telefonů přezdívá termínem Glyph. Ačkoliv není Nothing prémiovou značkou, i když jsme byli svědky vcelku výrazného zdražení u Nothing Phonu (2) oproti předchůdci, představila světu relativně nedávno cenově dostupnější podznačku CMF (či CMF by Nothing). V naší recenzi se přitom již objevily cenově dostupné hodinky CMF Watch Pro, které jsme vesměs chválili, především za solidní výdrž baterie, povedený AMOLED displej či elegantní design s hliníkovým rámečkem.

Introducing CMF Phone 1. Wonderful by design.



Leveraging @nothing's innovation and meticulous attention to design, it serves as a wonderful entry point to our entire product ecosystem.



As others overlook this category, we're giving it our full attention.



Coming soon. pic.twitter.com/gaeRCjuTC9 — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 6, 2024

Chytrými hodinkami, potažmo sluchátky či 65W GaN adaptérem, však portfolio značky rozhodně nekončí, neboť nyní výrobce láká na smartphone CMF Phone 1. Společnost slibuje krásný design, nebývale velkou míru zaměření na různé detaily a rovněž důležitou úlohu telefonu v rámci ekosystému. Dle přiloženého snímku lze předpokládat, že bude minimálně jedna verze smartphonu v oranžové barvě se zády z veganské kůže. Prvek, který připomíná rotační korunku (ačkoliv by se teoreticky mohlo jednat třeba i o kryt objektivu, což by ale zřejmě nebylo příliš praktické), by mohl být právě tím, co se postará o patřičnou pozornost. V tuto chvíli není jasné, na kolik si CMF bude svůj první telefon cenit, podle našich odhadů by se však mohlo jednat o cenu ještě nižší, než za kolik se prodává Nothing Phone (2a), tedy pod úrovní 8 tisíc Kč.