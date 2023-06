Zanevřeli operátoři na seniory již definitivně? Nabídka tarifů je stále tristní

Fotografie: unsplash.com

Loni jsme pro vás připravili průvodce tarifů čistě pro seniory. Dříve bylo naprostou samozřejmostí, že všichni operátoři nabízeli tarif zacílený jak na mladé, tak na seniory. Časem se ale situace změnila, bohužel směrem k horšímu. Po zhruba 7 měsících se podíváme na to, jak se nabídka tarifů pro seniory naší velké trojice pozměnila, respektive zda došlo k nějakým změnám.

T-Mobile

T-Mobile byl dříve v nabídce tarifů pro seniory poměrně štědrý, oblíbený byl například tarif Senior+ za 255 Kč měsíčně, který obsahoval 1 GB dat, neomezené volání a SMS zprávy. Tento tarif z nabídky zmizel po velké čistce, která proběhla v průběhu minulého roku a aktuálně T-Mobile žádný zvýhodněný tarif pro seniory (65+) v nabídce nemá. Pokud vyžadujete neomezené volání, SMS zprávy a vystačíte si se základním datovým balíčkem, musíte zvolit z rodiny „Pořád on-line“ s názvem 1 GB Plus, který je neomezený, nabídne 1 GB dat a vyjde na 510 Kč. To je bohužel částka, kterou si ne každý senior může dovolit. Pozor, tento tarif nenajdete na webu v rozcestníku (tam naleznete jen 4 GB Plus), ale v ceníku je přítomen.

1 GB Plus Data 5 GB Plus Speciální „neveřejný“ tarif (do konce června) Volání neomezeně 150 minut neomezeně Cena za minutu / 3,50 Kč / SMS neomezeně 150 SMS neomezeně Cena za SMS / 1,50 Kč / Volná data 1 GB 5 GB 3 GB Porád on-line ano, 256 kbit/s ano, 256 kbit/s ano, 256 kbit/s Cena 510 Kč 460 Kč 392 Kč Sleva v Magenta 1 až 25 % 25 % ne Nejnižší cena v Magenta 1 382,5 Kč 345 Kč nelze přidat

Alternativou bez neomezených volných jednotek je tarif z rodiny „Ostatní tarify“, kdy za 460 Kč měsíčně získáte 5 GB dat, službu Pořád on-line a 150 SMS i 150 minut volání do všech sítí, tarif nese název Data 5 GB Plus. Pokud jste u T-Mobile i vy, můžete své prarodiče přidat do služby Magenta 1 a ušetřit až 25 % měsíčně na každém z přidaných tarifů. Je však nutné myslet na to, že každý tarif přidaný do Magenty 1 musí stát 399 Kč a více, jinak do Magenty1 přidat nejde.

Pokud sloučíte dva tarify, ušetříte 10 %, u tří 15 %, u čtyř 20 % a u 5 tak 25 %. Nejlevněji by tak šlo získat tarif za 345 Kč, za tuto částku byste získali již zmíněné volné jednotky (150 SMS a 150 minut a 5 GB dat), ovšem museli byste tarif sloučit ke 4 dalším, které již máte (nebo plánujete pořizovat).

Když opomeneme standardní nabídku T-Mobilu, lze se dostat k jednomu speciálnímu tarifu, o kterém jsme vás nedávno informovali. Původně měl platit jen do konce května, ovšem T-Mobile jeho platnost prodloužil do konce června tohoto roku. Za 392 Kč nabídne neomezené volání, SMS a 3GB datový balíček, služba Pořád on-line zůstává. Vzhledem k ceně jej nejde přidat do Magenty 1, ale je tím nejvýhodnějším neomezeným tarifem, který u T-Mobile můžete (ještě pár dnů) získat.

O2

Pokud si myslíte, že situace u O2 bude lepší, hned na začátek vás musíme zklamat – nebude. Pokud chcete neomezené volání a SMS zprávy, musíte sáhnout po tarifu NEO+ Modrý, který nabídne 4GB datový balíček a 1× měsíčně možnost aktivovat neomezená data na 24 hodin díky službě Data naplno. To zřejmě není něco, co by seniora přemluvilo k nákupu, cena je navíc 599 Kč. Je tedy dražší než neomezená varianta od T-Mobile, ale zase má více dat, konkrétně 4násobně. Ještě loni šlo tento tarif pořídit o 50 Kč levněji s 3GB balíčkem, ovšem bez výhody Data naplno.

NEO+ Start NEO+ Modrý Volání neomezeně O2/30 minut zbytek neomezeně Cena za minutu 1,5 Kč (po vyčerpání) / SMS neomezeně O2 neomezeně Cena za SMS 1,5 Kč do ostatních sítí / Volná data 500 MB 4 GB Cena 289 Kč 599 Kč Sleva O2 Spolu O2 Spolu

Pokud je rodina seniora v síti O2, může se hodit tarif NEO+ Start s neomezeným voláním a SMS v rámci sítě O2, k tomu operátor přidá základní 500MB balíček dat a 30 minut volání do všech sítí. Vyjde na 289 Kč, avšak v ceníku stále naleznete informaci, že stojí 249 Kč. Ještě loni šel tento tarif (s označením FREE+ Start) pořídit za 249 Kč a operátor nabízel 1,5 GB dat, neomezené volání a SMS v rámci sítě, 30 minut na volání do všech nechybělo. Výhodou omezeného tarifu oproti T-Mobilu je fakt, že minuta volání do cizích sítí vás vyjde jen na 1,5 Kč, stejně jako SMS.

T-Mobile má Magentu, O2 službu Spolu, díky které můžete ušetřit kombinací služeb. Ušetřit jde poměrně dost, ovšem podrobnějších informací se dočkáte teprve v momentě, kdy se necháte operátorem kontaktovat telefonicky.

Vodafone

Jediným operátorem, který nabízí tarif speciálně pro seniory, je Vodafone. Nabídka příhodně označená jako „Nabídka 60+“ se vztahuje na nové i stávající zákazníky, kteří musí splňovat věkový limit (tedy 60 let a více). Chtělo by se říci hurá, ovšem Vodafone oproti minulému roku tarify zdražil, přitom nabízí to stejné.

3 GB Neomezené volání Speciální „neveřejný“ tarif (do konce června) Volání 250 minut do všech sítí neomezeně Vodafone neomezeně Cena za minutu 3,49 Kč po vyčerpání dle tarifu předplacené karty / SMS neomezeně do všech sítí / neomezeně Cena za SMS / dle tarifu předplacené karty / Volná data 3 GB / 3,5 GB Cena 327 Kč 90 Kč 327 Kč

Začneme tarifem s názvem „3 GB“. Ten obsahuje kromě 3 GB dat rovněž 250 minut volání do všech sítí i neomezené SMS (rovněž do všech sítí). Zmíněný datový balíček pak není limitován rychlostí, která se tak odvíjí od aktuálního pokrytí a přenosových kapacit. Tarif vyjde na 327 Kč, což je o 28 Kč více než loňský rok. V nabídce je i tarif „Neomezené volání“, který je vázán na předplacenou kartu a stojí 90 Kč. Za tuto cenu získáte neomezené volání v rámci Vodafone, minuta/SMS navíc vyjde na částku, která je platná pro daný tarif na předplacené kartě, typicky jde o 3,49 Kč za minutu a 1,51 Kč za SMS. Ještě loni tento tarif stál 74 Kč měsíčně.

Zmínit musíme i speciální časově omezený tarif, který za 327 Kč poskytne neomezené volání, SMS a 3,5 GB dat. Tím se stává vůbec nejvýhodnějším neomezeným tarifem, navíc s největší porcí dat. Tento tarif lze pořídit pouze na webu operátora a hravě poráží ceníkový tarif „3 GB“.

Možná vám tento tarif připomíná nedávno promovaný tarif s neomezeným voláním a SMS zprávami, avšak jen s 1,5 GB dat. Ano, máte pravdu, Vodafone tento tarif vylepšil o další 2 GB dat, cenu však zachoval. Aktuálně jde tak o ten nejlevnější neomezený tarif s 3,5GB datovým limitem, který můžete u naší velké trojice získat.

Verdikt

Nejpřívětivější je k seniorům stále Vodafone, a to i přesto, že meziročně zdražil. Nejvýhodnější je jak v nabídce pro seniory, tak aktuálně nabízí nejlevnější neomezený tarif s největší porcí dat. Přesto je nabídka zvýhodněných tarifů pro seniory stále více než tristní, ty nejvýhodnější tarify totiž může získat kdokoli, neexistují totiž žádné zcela neomezené tarify se zvýhodněním právě pro tuto citlivou skupinu.