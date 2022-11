Nejlevnější tarif pro seniory

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Podobně jako mohou dosáhnout slev ve veřejné dopravě, muzeích a na dalších místech nejen děti a studenti, ale také senioři, najdeme i v nabídce některých českých operátorů zvýhodněné tarify pro starší osoby. V dnešním výběru se proto podíváme na to, kteří z trojice velkých operátorů seniorské tarify nabízí a zda vůbec stojí za pozornost.

Vodafone

Hned na začátek uveďme, že Vodafone nabízí v tuto chvíli jako jediný z trojlístku velkých operátorů regulérní seniorské tarify. Nabídka příhodně označená jako „Nabídka 60+“ se vztahuje na nové i stávající zákazníky, kteří musí splňovat věkový limit (tedy 60 let a více). A co si pro seniory vlastně Vodafone přichystal?

Konkrétně se jedná o dva tarify označené lakonicky jako „3 GB“ a „Neomezené volání“. První z nich obsahuje kromě 3 GB dat rovněž 250 minut volání do všech sítí i neomezené SMS (rovněž do všech sítí). Zmíněný datový balíček pak není limitován rychlostí, která se tak odvíjí od aktuálního pokrytí a přenosových kapacit. Za tarif 3 GB si pak Vodafone účtuje 299 Kč měsíčně.

Druhý tarif „Neomezené volání“ sice neomezené volání skutečně obsahuje, avšak pouze v rámci síti Vodafone. Volání do ostatních sítí vyjde na 3 Kč za minutu, stejná cena je pak platná i pro posílání SMS (3 Kč). V tomto případě se však jedná o tarif k předplacené kartě, který bude výhodný především pro ty, co volají v síti Vodafone nechtějí platit mnoho, neboť cena činí pouhých 74 Kč měsíčně.

T-Mobile

T-Mobile v současnosti žádné seniorské tarify nenabízí, podívat se však můžeme do nabídky „Pořád online“ a také „Ostatní tarify“. Pro osoby, jež si vystačí se 4 GB dat, zato však vyžadují neomezené volání i SMS, je zde tarif 4 GB Plus za nijak zvlášť přívětivých 585 Kč měsíčně, což je pro průměrného českého důchodce již relativně vysoká částka.

Alternativou může být Data 5 GB Plus za 460 Kč měsíčně, který nabídne o 1 GB dat více, avšak pouze 150 volných minut a 150 SMS. V obou případech je však možné využívat také službu Pořád online, která umožňuje hledat v jízdních řádech, sledovat počasí či navigaci nebo chatovat, i když dojde k vyčerpání datového balíčku.

O2

Podobně jako T-Mobile, ani O2 nenabízí vyloženě seniorský tarif. Senioři, kteří by tak chtěli mít neomezené volání a SMS, musí sáhnout po tarifu FREE+ Modrý s pouhými 3 GB dat za 549 Kč měsíčně. O více než polovinu levnější je pak tarif FREE+ Start, který nabízí rovněž neomezené volání a SMS, avšak pouze do O2. S ním zákazníci za 249 Kč měsíčně získají i 1,5 GB dat.

Jaký tarif zvolit?

Jak je patrné z našeho průzkumu, regulérní seniorské tarify v tuto chvíli najdeme pouze u Vodafonu, který má mimo jiné také speciální tarify pro držitele ZTP ZTP/P karty. Zbylí operátoři veřejně dostupné seniorské tarify v tuto chvíli nenabízí a bohužel ani nemohou poskytnout žádnou zajímavou alternativu.

Nejštědřejší je k seniorům Vodafone.

Při výběru bude tedy velmi záležet na požadavcích konkrétního zákazníka, a to na množství volných minut a SMS v kombinaci s dostupnými daty, stejně jako na tom, zda volá především do vlastní sítě, nebo do více sítí různých operátorů. I tak se ovšem jeví jako nejlepší volba právě tarif se 3 GB dat, 250 volnými minutami a neomezenými SMS od Vodafonu. Více než čtyři hodiny volání by mohly na kontaktování blízkých vystačit. Navíc jsou zde i 3 GB dat, která lze použít mimo jiné rovněž pro hlasové hovory. Neomezené SMS pak mohou posloužit jako forma rychlého kontaktování blízkých se sdělením, aby jim zavolali nazpět.

Vodafone je vítězem i pro držitele předplacených karet, kteří mohou získat za pouhých 74 Kč měsíčně možnost neomezeného volání do vlastní sítě. Pokud tak mají vybraný okruh přátel, s nimiž stráví „na drátě“ mnoho hodin, není problém jim za pár korun pořídit předplacenou kartu se stejným tarifem.