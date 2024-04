Nejlevnější paušál u českých operátorů? Bude vám stačit jen 49 Kč měsíčně

Fotografie: Pixabay

Nedávno jsme se věnovali skutečně neomezeným tarifům, ideálně za co nejnižší cenu. Tentokrát jsme nabídky naší operátorské trojice prošli znovu, avšak se zcela jiným zadáním. Hledali jsme co možná nejlevnější paušál, který si může obyčejný zákazník pořídit. Jinými slovy, kolik musíte operátorovi měsíčně platit, abyste nemuseli řešit dobíjení kreditu a přesto měli v telefonu funkční SIM kartu.

Než se dostaneme k aktuálním nabídkám, nemohu nevzpomenout na již takřka legendární tarif O2 Zero, který před mnoha lety nabízel komukoliv možnost zřídit si paušál za 0 Kč měsíčně. Ano, čtete správně. Pokud jste v daném měsíci nevolali, neposlali SMS ani nevyužili žádnou další zpoplatněnou službu, operátor po vás nechtěl ani korunu. V nabídce byl dlouhá léta, avšak následně jej operátor zrušil. Zřejmě proto, že živit jistě několik SIM karet, za které uživatelé nic neutrácí, se příliš nevyplatí.

V současné době tedy žádný paušál „za nulu“ u operátorské trojice nenajdete. Ostatně cenově dostupné tarify operátoři důmyslně skrývají tak, aby je ideálně nikdo nenašel. Ostatně sami si můžete zkusit otevřít hlavní nabídku tarifů. V případě O2 uvidíte nejlevnější tarif za 599 Kč, u T-Mobilu za 585 Kč a u Vodafonu za 565 Kč. Operátoři totiž protlačují své zdánlivě neomezené tarify a představa, že byste si mohli zobrazit všechny tarify přehledně vedle sebe, je bláhová. Při troše snahy nakonec najdete i o něco levnější tarify, případně speciální nabídky omezená pro pořízení on-line.

V dnešním článku nás však zajímají nejlevnější paušální tarify a u každého operátora jsme nějaký našli, byť pouze u jednoho lze říci, že jde skutečně o tarif, který váš rozpočet měsíčně takřka vůbec nezatíží.

O2

V případě O2 je nejlevnějším paušálním tarifem NEO+ Start, který sice operátor doporučuje pro studenty a seniory, avšak pořídit si jej může naprosto kdokoliv. Měsíčně vás vyjde na 289 Kč, za což získáte neomezené volání a SMS do sítě O2. Volání do ostatních sítí je zpoplatněno 3,50 Kč za minutu, SMS pak stojí 1,50 Kč. V rámci paušálu získáte i balíček 500 MB dat, což je vhodné pro skutečně zcela nenáročné uživatele a jedenkrát měsíčně si můžete zapnout balíček neomezeného datování.

T-Mobile

Situace u T-Mobilu vypadá nejprve poněkud smutně. Nejlevnější paušál, který na stránkách operátora najdete, vyjde na 460 Kč. Získáte 150 volných minut a 150 SMS do všech sítí + 5GB datový balíček. Situaci může zlepšit 20% sleva, kterou vám operátor na požádání poskytne. Ověřili jsme si, že na ni má nárok skutečně každý. Dnes nám však jde o co nejnižší cenu, proto pokračujeme v pátrání dále. Na zákaznické infolince nám byl prozrazen ještě skrytý a bezejmenný tarif, který na vyžádání můžete získat buď přes infolinku, nebo v kamenné prodejně. Stojí 380 Kč a nabízí 150 volných minut a 100 SMS do všech sítí + 1 GB dat. I zde však vstupuje do hry 20% sleva, cena tak klesne na 304 Kč měsíčně. Níže se se standardním tarifem bez doprovodných akcí u T-Mobilu nelze dostat.

Vodafone

Až u našeho nejmladšího operátora nalézáme to, co jsme chtěli. Mimo veřejnou nabídku paušálních tarifů je totiž jeden, který vám Vodafone nabídne na vyžádání v kamenné prodejně nebo na infolince. Měsíčně stojí jen 49 Kč. Dle očekávání ale téměř nic nenabídne, konkrétně pouze 20 volných minut do všech sítí. Následně vás každá další minuta volání vyjde na 3,49 Kč. Je potřeba zdůraznit, že takový tarif si pořídí člověk, který takřka vůbec nevolá a telefon má například převážně doma a na příjem hovorů. V takovém případě je tato nabídka ideální, protože se nemusí starat o pravidelné dobíjení kreditu, případně utracení alespoň minimální částky, aby SIM karta zůstala nadále aktivní.

Srovnání nejlevnějších paušálů

O2 T-Mobile Vodafone Měsíční paušál 289 Kč 304 Kč (po 20% slevě) 49 Kč Volné minuty 0 (neomezené do sítě O2) 150 minut 20 minut Volné SMS 0 (neomezené do sítě O2) 100 SMS 0 SMS Datový balíček 500 MB 1 GB 0 MB

Zhodnocení

Jak jsme si ověřili, získat paušál za 0 Kč už dnes není možné. Na druhou stranu, nabídka Vodafonu k tomu má poměrně blízko a pokud potřebujete mít v nějakém zařízení SIM kartu na příjmu a neřešit, do kdy vám platí kredit, samotná SIM karta, případně zda jste si dostatečně kredit dobili, je to poměrně ideální řešení. Konkurence na nabídku Vodafonu nemá žádnou odpověď, neboť jejich nejlevnější tarify startují kolem 300 Kč.

Současně je potřeba říci, že v nabídkách operátorů zoufale chybí tarify, které by uspokojily nenáročné, jež například jen minimálně volají a občas se podívají na internet. Čeští operátoři se soustředí primárně na tarify, ze kterých dokáží získat více peněz, jinými slovy na nabídku neomezených tarifů.