Čeká vás dovolená? Pak zapomeňte na svá neomezená data, nebo se nedoplatíte

Chtělo by se až říci, že se slovo „neomezeně“ začalo s příchodem „neomezených“ tarifů ohýbat tak, že mu již málokdo důvěřuje – a dělá dobře. Ano, neomezené volání a SMS zprávy jsou již standardem, ovšem s daty je to o poznání komplikovanější.

Můžete mít sice neomezená data, co se počtu přenesených dat týká, ale můžete být omezeni rychlostí. Nebo naopak – rychlost vám nikdo omezovat nebude, ale jen po čas stažení určitého objemu dat, poté se rychlost výrazně sníží. Získat v dnešní době kompletně neomezený tarif bez omezení přenosových rychlostí a přenesených dat sice lze, ale bude potřeba si pořádně připlatit. Kolik, tak to odhaluje následující tabulka, případně podrobněji náš nedávný článek na toto téma.

T-Mobile O2 Vodafone Název tarifu Neomezeně 4XL NEO+ Platinový Premium 5G Data neomezeně neomezeně neomezeně Cena tarifu 1 340 Kč 1 349 Kč 1 307 Kč

Jak už díky nám víte, v poslední době se operátoři snaží agresivně přetáhnout zákazníky, protože těch nových už není tolik, kolik by operátoři potřebovali. Zajímavě vypadá například nabídka od O2, kdy se operátor snaží využít spolupráce s Air Bank, která patří do stejné investiční skupiny PPF. Rázem tak můžete ušetřit 300 Kč a více, stačí přitom splnit jen pár podmínek. I T-Mobile a Vodafone nabízí slevy, T-Mobile má Magentu, Vodafone zlevní poté, co si zkombinujete služby.

Neomezeně v zahraničí? To ne

Pokud už si konečně vykomunikujete výhodný tarif, zřejmě si spokojeně oddechnete a začnete se těšit na to, že si neomezená data užijete i na dovolené v rámci EU. Ano, data si ještě v rámci svého tarifu užijete, ale jen omezeně – a to v rámci férového využívání v rámci nařízení EU č. 2022/612 o roamingu. Každý operátor přichází s trochu jiným přístupem, jedno je však spojuje – neomezená data v EU nenabízí T-Mobile, O2 ani Vodafone.

T-Mobile O2 Vodafone Název tarifu Neomezeně 4XL NEO+ Platinový Premium 5G Data v ČR neomezeně neomezeně neomezeně Data v EU 60 GB 70 GB 59 GB * Příplatková cena za 1 GB cca 44,73 Kč cca 44,73 Kč cca 44,73 Kč Cena tarifu 1 340 Kč 1 349 Kč 1 307 Kč

* Dne 12. 4. 2024 byla ukončena speciální akce u neomezených tarifů, v rámci které bylo možné v zahraničí Zóna 1 bezplatně čerpat až 81,01 GB.

Řeč je o roamingovém příplatku, který může uplatňovat každý operátor. Existují však ochranné limity platné jak pro volání a SMS, tak samozřejmě i pro data. U volání a SMS většinou problém nehrozí, pokud se tedy v zahraničí nezdržujete několik měsíců, u dat je situace přehlednější, ale zároveň i mnohem komplikovanější. Jakmile vyčerpáte data, která operátor nabízí v rámci balíčku pro využití v EU, začnou se vás týkat roamingové příplatky.

Ty jsou striktně zastropované, za 1 GB dat nad rámec může operátor účtovat maximálně 1,55 eura (platné k 1. lednu 2024), od příštího roku to bude 1,3 eura, od roku 2026 1,1 eura a od roku 2027 do 30. června 2032 maximálně 1 euro. Pro letošní sezónu tedy platí příplatková částka 1,55 eura (cca 39 Kč) za jeden přenesený GB nad rámec datového limitu, samozřejmě bez DPH. S DPH se dostáváme na maximální cenu 47,2 Kč.

A kde získáte nejvíce?

Do ceníků našich operátorů jsme se podívali znovu a hledali jsme takový mobilní tarif, který nabízí největší limit pro data v rámci EU. Na přehled se můžete podívat v následující tabulce.

T-Mobile O2 Vodafone Název tarifu Neomezeně 5XL NEO Platinový * / NEO+ Diamantový RED Maxi Limit data v EU 74 GB 120 GB / 80 GB 110 GB Cena tarifu 1 640 Kč 2 499 Kč / 1 599 Kč 1 961 Kč

* Tarif NEO Platinový není možné aktivovat na žádost účastníka.

Film za pětistovku? I to je možné

Zkusme si představit situaci, kdy na zahraničí dovolené vyčerpáte svůj příděl. Možná si řeknete, že cena zhruba 44,7 Kč za 1 GB není mnoho, ovšem, ovšem pokud se rozhodnete pustit si 4K film z Netflixu, je nutné počítat s datovou náročností (maximálně) 7 GB/hodina. Běžně dlouhý film se stopáží 1,5 hodiny tak ukousne zhruba 10,5 GB dat, tedy asi 470 Kč.