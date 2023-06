O2 představilo inovované tarify NEO+, změny se dotknou všech zákazníků

Fotografie: O2

Operátor O2 inovoval dosavadní nabídku tarifů NEO, které tentokrát nesou označení NEO+. Spojujícím prvkem nových tarifů je služba Data naplno, která umožní několikrát během měsíce zpřístupnit neomezený internet maximální 5G rychlostí, kterou O2 podporuje, vždy na 24 hodin, a to až pětkrát během jednoho zúčtovacího období. Konkrétní počet dní se odvíjí od výše měsíčního tarifu.

„Ze statistik vidíme, že si naši zákazníci zvykli datovat naplno kdykoliv a kdekoliv. Prudce narůstá meziroční spotřeba dat v mobilní síti, která se rok od roku zdvojnásobuje. Zároveň vidíme vyšší datovou spotřebu v době dovolených, kdy zákazníci nejsou v dosahu své domácí nebo pracovní Wi-Fi,“ říká Silvia Cieslarová ředitelka segmentu mobilních služeb společnosti O2 a dodává: „Tím, co naši zákazníci chtějí, jsou neomezená mobilní data, kdykoliv to potřebují. Potvrdil nám to i nezávislý výzkum společnosti Kantar. Rozhodli jsme se proto přidat do všech našich tarifů Data naplno.“

V praxi to bude fungovat tak, že každý tarif bude obsahovat určitý počet aktivací služby Data naplno. Základní tarif NEO+ Modrý 3×, zbylé tarify 5×, u nejvyššího tarifu samozřejmě zůstává zachován internet plnou rychlostí po celý měsíc bez omezení. Zákazník si sám vybere svůj den, který se mu nejvíce hodí, kdy si Data naplno zapne. Aktivaci provedete skrze aplikaci Moje O2 a platí vždy po dobu 24 hodin. Od této chvíle může zákazník stahovat bez omezení, stejně tak i neomezenou rychlostí. Pokud byste náhodou chtěli více těchto dnů, každý další Den naplno lze dokoupit za 49 Kč.

Silvia Cieslarová k tomu dodává: „Díky Datům naplno si naši zákazníci mohou užít extra porci neomezených dat na nejrychlejší 5G mobilní síti. Ať už potřebují streamovat hudbu, oblíbené filmy a seriály nebo postovat na sociální sítě. Hlavně se ale nemusí obávat, že je vyčerpají.“

Tarify NEO+ bez závazku plně nahradí tarify FREE+ i původní NEO. V nabídce zůstávají tarify O2 YOU a Můj první tarif. Tato změna se dotkne i stávajících zákazníků původních tarifů FREE+ a NEO, kteří budou převedení k 1. červenci 2023. Do této doby budou moci čerpat výhod služby Data naplno i v dosavadních tarifech za stávajících podmínek, mají tedy měsíc na vyzkoušení služby, a to počínaje zítřejším dnem. I přes výhodu služby Data naplno to však znamená, že si většina zákazníků připlatí, a to mezigeneračně zhruba 50 Kč. Stejně tak ale O2 u základních tarifů přidává data navíc, u základního „modrého“ tarifu 1 GB dat, u „bronzového“ tarifu 2 GB dat navíc.

O2 Security pro O2 spolu zdarma

Čím více si lidé zvykli datovat a pohybovat se v online prostoru, tím více se zvyšuje i množství a intenzita kybernetických hrozeb. Ze statistik O2 vyplývá, že se s kyberútoky potýkají čím dál častěji i běžní uživatelé internetu. Svým zákazníkům tak již čtvrtým rokem nabízí službu O2 Security, která chrání před zavirovanými stránkami, podvodnými e-shopy a dalšími hrozbami na internetu. Jen za rok 2022 ochránila O2 Security zákazníky před více než 387 miliony bezpečnostních hrozeb, jejichž počet se navíc každý půlrok dále zdvojnásobuje. Jedná se o řešení jak pro mobilní služby v ceně 39 korun měsíčně za tarif, tak pro fixní služby za 59 korun za měsíc.

Právě službu O2 Security pro ještě lepší ochranu zařízení přidává operátor nově do všech balíčků O2 Spolu. Tím přináší svým zákazníkům další výhodu. „Spojením služeb do balíčku O2 Spolu tak naši zákazníci získají nejen cenové zvýhodnění samotných tarifů, ale navíc také automaticky službu O2 Security v ceně. Ta pak slouží k ochraně všech jejich služeb, a to jak mobilních, tak fixních tarifů, které zákazníci v balíčku mají,“ doplňuje Silvia Cieslarová.