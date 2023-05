I T-Mobile zkouší neomezený tarif pod 400 Kč. Kolik ale nabídne dat?

Fotografie: T-Mobile

Čas od času se na webu našich operátorů objeví speciální tarif, který není standardní součástí ceníku a je možné jej aktivovat pouze on-line. Cenou se sice nevyrovná různým retenčním nabídkám, ovšem mnozí jej mohou považovat za výhodný. Co byste tak řekli na neomezené volání, SMS a 3 GB dat za 392 Kč? Právě takový tarif si nyní můžete aktivovat na webu operátora. Tedy sice těsně, ale s cenou se dostal pod magickou hranici 400 Kč. Díky službě „Pořád online“ můžete surfovat i po vyčerpání datového limitu, avšak omezenou rychlostí.

Nabídky mohou využít noví zákazníci + ti, co přechází od konkurence, případně přechází z předplacené karty Twist. Pokud již tarif u T-Mobilu máte, smůla. Tarif lze pořídit do konce tohoto měsíce, tedy do 31. května 2023.