Stojí O2 opět na počátku cenové revoluce u neomezených tarifů?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na mobilenet.cz se pravidelně zaobíráme nabídkami českých operátorů, které jsou zajímavé například z hlediska množství nabízených dat. Navzdory zlepšování situace na trhu s tarify i předplacenkami lze považovat současnou nabídku (budeme-li porovnávat služby pro běžné koncové zákazníky, nikoliv pro firmy) stále relativně drahou ve srovnání s tím, co (a hlavně za kolik) je nabízeno zákazníkům některých okolních států. I proto se každá zajímavá slevová akce českých operátorů počítá, a to třeba i když slevu zrovna nenabízí právě váš operátor. Proč? To si popíšeme na řádcích níže.

Sleva pro zákazníky O2 a AirBank může být i vaší slevou

Operátor O2 nedávno začal nabízet ve spolupráci s AirBank (obě společnosti patří do skupiny PPF zesnulého Petra Kellnera) benefit O2 Unity. Zákazníci obou společností tak mohou při splnění relativně jednoduché podmínky, a to obratu na účtu AirBank alespoň 10 tisíc Kč za měsíc, získat pěknou slevu ve výši 300 Kč měsíčně.

Zpočátku jsem na tuto nabídku pohlížel zřejmě jako většina zákazníků ostatních operátorů (jiných než O2), tedy jako na akci, která je sice pěkná, ale mě osobně se netýká, jelikož jsem zákazníkem Vodafonu. Nadto mám tarif, se kterým jsem víceméně spokojen a vyhovuje mým potřebám. Po příchodu dodatečného zlevnění tarifů od O2, kdy bylo možné v kombinaci s již zmiňovanou slevou 300 Kč za využívání účtu u Airbank dostáhnout skutečně velmi zajímavých cen, viz tabulka, oslovila nabídka i mě natolik, že jsem nejprve uvažoval o přechodu, avšak později se uchýlil k pohodlnějšímu, jinými slovy „línějšímu“, řešení. Nutno podotknout, že přiložená tabulka a ceny v ní byly platné do 16. dubna, princip toho, co chci popsat níže, však můžete aplikovat i nyní bez této speciální akce. Minimálně, pokud máte neomezený tarif a platíte více než 649 Kč měsíčně.

O2 NEO+ Platinový O2 NEO+ Zlatý O2 NEO+ Stříbrný Běžný paušál 1 349 Kč 1 149 Kč 949 Kč Paušál po slevě 1 049 Kč 849 Kč 649 Kč Paušál po slevě + AirBank 749 Kč 549 Kč 349 Kč Datový balíček Neomezený Neomezený Neomezený Rychlost připojení Neomezená 20 Mb/s 10 Mb/s

Nechce se vám „handrkovat“? Požádejte o přenosové číslo

Čas od času se naši čtenáři v komentářích pod články s operátorskou tématikou pochlubí, na jakou slevu dosáhli, resp. kolik platí za (ne)omezený tarif. Obvykle s tím souvisí nutnost hrozit odchodem u operátora, volání na infolinku nebo návštěva pobočky. Existuje však jistě početná skupina zákazníků, které se nechce „handrkovat“, a tak raději zůstanou u tarifu, se kterým jsou víceméně spokojeni, ale zároveň jsou si vědomi toho, že by mohl být lepší.

O2 Unity pomáhá nepřímo snižovat ceny tarifů na českém trhu.

Právě pro ně jsou výhodné nabídky, jako je O2 Unity, skvělou zprávou. V podstatě stačí jen zažádat o kód pro přenos čísla (tzv. OKU), což lze zpravidla vyřídit skrze internetovou samoobsluhu bez nutnosti kamkoliv volat. Zanedlouho poté lze očekávat telefonát ze strany operátora, který se vás (pravděpodobně) pokusí udržet. S největší pravděpodobností bude volat zaměstnanec retenčního oddělení s možností udělat vám nabídku bez nutnosti dalšího přepojování. Dle vašich představ a ochoty vyjednávat pak můžete buďto domluvit nové podmínky během prvního telefonátu, případně „zariskovat“, nabídku během prvního hovoru odmítnout, a čekat na druhé zavolání s ještě lepšími podmínkami, které však může a nemusí přijít.

Za méně peněz lepší tarif, snadno a rychle

Osobně jsem takto z neomezeného tarifu s datovou rychlostí 10 Mb/s vyjednal neomezený tarif s rychlostí přenosu 20 Mb/s, který mě vychází levněji než tarif předešlý. Rozhodně jsem přitom nemusel během hovoru nijak tlačit na pilu, i když jsem neakceptoval ani první nabízenou slevu. Nenechte se také zmást oblíbenou reakcí operátorů, kteří vám mohou tvrdit, že je nabídka slevy O2 v propojení s AirBank stejně jen časově omezená. V době vyjednávání vaší slevy či nového tarifu to není relevantní, zároveň nám však operátor O2 potvrdil, že (alespoň v tuto chvíli) sleva časově omezená není.

Výše uvedený postup tak považuji za jednoduchou a hlavně komfortní cestu, jak si dojednat lepší podmínky tarifu bez velké námahy a věřím, že může být zajímavý pro mnoho zákazníků, i když zmíněná akce již neběží. Zároveň tímto způsobem pomáhá O2 nepřímo snižovat ceny na trhu. Právě takto lze totiž podle mého názoru docílit plošného snižování cen služeb operátorů na českém trhu.