Ohebné OnePlus Open 2 má dorazit za necelý rok. Co nového nabídne?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

První ohebný model od OnePlus byl představen loni v říjnu a dle informací Digital Station z weibo.com je v přípravě jeho nástupce. Pokud však očekáváte, že by se měl odhalit opět na podzim, tak zřejmě bohužel. Spekuluje se až o 1. čtvrtletí roku 2025, což ale přinese i jisté výhody. Budoucí OnePlus 2 by mělo fungovat na procesoru Snapdragon 8 Gen 4 od Qualcommu. Jeho premiéra by měla proběhnout na sklonku letošního roku. V době možného uvedení OnePlus Open 2 tak půjde o špičkový procesor.

Vylepšení se má dotknout také mechanismu pantu, který by měl být tenčí. Zmenšit se má i samotný ohyb na vnitřním displeji, což rozhodně vítáme. Zejména s přihlédnutím k tomu, že na současném OnePlus Open byl ohyb na displeji při běžné práci takřka neznatelný. Venkovní displej má disponovat vysokým rozlišením a ve hře je také periskopová kamera z vnější strany.