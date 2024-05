Tenhle operátor není pro chudé. U Vodafonu probíhají velké změny, budete se divit

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Vypadá to jako drobné úpravy v podmínkách předplacených karet nebo rušení starých tarifů. Zároveň je to ale jasný vzkaz klientům, kteří obracejí každou korunu dvakrát – my vás tady nechceme.

„Zkracujeme dobu platnosti kreditu a lhůtu pro dobití dle Podmínek pro poskytování předplacených služeb. Nově bude platnost kreditu 7 měsíců od posledního dobití nebo od aktivace SIM karty. Každým dobitím se platnost prodlužuje o dalších 7 měsíců.“ Tak začíná zpráva o poměrně zásadní změně používání předplacených karet u operátora Vodafone. Na dobití před propadnutím čísla tak máte maximálně 10 měsíců od posledního dobití. A aby toho nebylo málo, v dalších odstavcích následují informace o stejně nepříznivých úpravách doby platnosti bonusového kreditu. Takovou zprávu na odborných serverech snadno přehlédnete. Jejich čtenáři jsou obvykle někde jinde: mají několik tarifů sdružených do skupiny, k tomu nějakou tu televizi nebo pevný internet, a to si je pak operátor předchází. Obvykle taky vědí, jak s tím vším přejít k jinému poskytovateli nebo tím alespoň účinně vyhrožovat při vyjednávání slevy.

Když tedy do firmy nastoupíte jako nová ředitelka a chcete se před šéfy blýsknout zlepšením výsledků, co uděláte? Podle hesla halíře dělají talíře začnete utahovat šrouby na opačné straně spektra. Tam, kde jsou lidi, kteří byli zvyklí dobíjet „jednou za rok dvě stovky“, teď budou sypat stokoruny tři a navíc každého půl roku. A to se vyplatí.

Bez mobilu ani ránu

Proč je to problém? Je tu jistý sociální rozměr, kdy si chce velká nadnárodní společnost vylepšovat svá čísla na úkor těch nejchudších. Nazývejme věci pravými jmény, nejedná se o nějakou formální úpravu, ale o praktické zdražení, které dopadne na důchodce, matky samoživitelky, děti a zkrátka všechny, kdo používali telefon v režimu „dobiju jednou za rok“.

Je to opět k nevíře, zatímco na jednom konci se diskutuje o nutnosti datových schránek nebo aplikací pro to či ono, už si ani neuvědomujeme, jak jsme závislí na tom „mít mobilní číslo“. Bez něj vám neotevřou účet v bance, nedoručí balíček z e-shopu, budete mít problém zapsat děti do školky nebo kamkoli jinam… Schválně si zkuste myšlenkový experiment, že zkusíte číslo nezadávat, když bude vyžadováno – občan druhé kategorie je v tomto případě otřepané, ale přiléhavé označení.

A přesně tak mnozí mobil využívají. Nelákají je rychlá data, sociální sítě ani hodiny trvající hovory, ale jen to nejnutnější, co je třeba – ať už je to jejich volba, nebo finanční nutnost. A právě od nich si Vodafone vybere další peníze.

Mohlo by se zdát, že by bylo řešením přistoupit na nějaký tarif. Ale ani tady nejste v bezpečí. Jak ukazují další uživatelské zkušenosti, Vodafone nevybíravě ruší legendární tarif Odepiš nebo Nulový tarif na míru. Svou zákonnou povinnost splní drobným písmem ve vyúčtování a pak zákazníka převede na nový tarif, který je – počkejte si na to – výrazně dražší. Pokud jste chtěli dříve pomocí mobilu reprezentovat svůj sociální statut, chtělo to něco extrémně drahého, jako je něco s ohebným displejem nebo vrcholový iPhone. Teď vám ale postačí, když bude na displeji svítit Vodafone – to bude hned každému jasné, že nejste žádná „socka“, protože těch se teď tento operátor nemilosrdně zbavuje.